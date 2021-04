Come diventare Ostetrica: tutte le tappe

Tra le diverse professioni sanitarie figura quella dell’ostetrica, che è anche una delle più richieste, per questo ci si chiede molto spesso come diventare ostetrica. L’Ostetrica si occupa dell’assistenza delle donne gestanti durante la gravidanza e il parto. Pur essendo una figura prettamente femminile, il numero di uomini che intraprendono questo percorso professionale è in crescita.

Quali sono le tappe per diventare Ostetrica? Le vediamo nei prossimi paragrafi, dalla formazione ai concorsi.

Come diventare Ostetrica: profilo professionale

Come già anticipato, l’ostetrica è una figura professionale che si occupa delle donne in gravidanza e le assiste anche durante il parto e il puerperio. La figura e il profilo professionale dell’ostetrica/o sono delineati all’interno del Decreto del Ministero della Sanità n. 740 del 14 settembre 1994.

In particolare, l’ostetrica/si si occupa di:

interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità;

preparazione psicoprofilattica al parto;

preparazione e assistenza ad interventi ginecologici;

prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;

programmi di assistenza materna e neonatale;

svolgere alcuni esami diagnostici ginecologici, come i pap test.

Come diventare Ostetrica: campo di attività

L’ostetrica/o può lavorare sia in strutture sanitarie pubbliche che private:

ospedali;

cliniche;

consultori;

case maternità;

ambulatori.

L’ostetrica può anche lavorare a domicilio. Questa può svolgere le sue attività sia da dipendente che in regime libero-professionale.

Come diventare Ostetrica: formazione

Per essere abilitati all’esercizio della professione di ostetrica/o occorre conseguire la Laurea in Ostetricia, Laurea triennale di classe L/SNT1 – Professioni sanitarie, infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica, a numero programmato, superando l’esame finale e contestualmente iscrivendosi all’Albo professionale.

È inoltre possibile proseguire la formazione con Lauree Magistrali o Master Universitari. La Laurea in Ostetricia sostituisce il Diploma Universitario di Ostetrica di cui al D.M. 740/1994 ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000.

Come diventare Ostetrica: concorsi

Se si vuole lavorare per un ente pubblico, nel nostro Paese è necessario partecipare e superare dei concorsi pubblici banditi dagli enti di riferimento. I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti generali per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici, di cui abbiamo parlato in questo articolo, e requisiti specifici, che riguardano la professione per la quale si concorre, in questo caso:

Laurea in Ostetricia (Classe di appartenenza L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o Diploma Universitario di Ostetrica di cui al D.M. 740/1994 ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

(Classe di appartenenza L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) o Diploma Universitario di Ostetrica di cui al D.M. 740/1994 ovvero ai sensi del D.M. 27 luglio 2000; Iscrizione all’Ordine professionale di Ostetrica.

Le prove d’esame dei concorsi per Ostetrica consistono solitamente in:

una prova scritta , che può consistere nello svolgimento di un tema o nella risoluzione di domande a risposta aperta o multipla attinenti gli ambiti di competenza professionale, etico-deontologica, legislativo-sanitaria della disciplina professionale dell’Ostetrica;

, che può consistere nello svolgimento di un tema o nella risoluzione di domande a risposta aperta o multipla attinenti gli ambiti di competenza professionale, etico-deontologica, legislativo-sanitaria della disciplina professionale dell’Ostetrica; una prova pratica , che può consistere nella predisposizione di tecniche e atti connessi alla pratica professionale in questione;

, che può consistere nella predisposizione di tecniche e atti connessi alla pratica professionale in questione; una prova orale, che consiste in un colloquio che verte sugli argomenti delle prove precedenti e su un eventuale accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche.

È possibile, in base al numero di domande che l’Ente riceve per un determinato concorso, che ai candidati venga somministrata anche una prova preselettiva, generalmente sulle materie d’esame.

