Concorso Regione Marche, 56 funzionari: cambiano le prove d’esame

Il 14 aprile sul sito della Regione Marche è stata pubblicata una nuova comunicazione ufficiale in cui si rendono note alcune modifiche ai candidati al Concorso Regione Marche per la copertura di 92 posti nei profili professionali di assistente e funzionario a tempo pieno ed indeterminato. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 dello scorso 19 febbraio, ma per il momento le novità e i cambiamenti apportati dalla Regione riguardano solamente il profilo per laureati, dunque i 56 posti di funzionario amministrativo e finanziario.

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono le nuove modifiche al concorso.

Concorso Regione Marche: cosa cambia

Come sottolinea il Decreto n. 222 della Regione Marche: “Si propone quindi ridurre il numero delle prove scritte, come consentito dalla citata disposizione normativa, e quindi di modificare gli articoli 7 (articolazione del concorso) e 8 (prove d’esame) dell’avviso di concorso.”

Il Decreto della Regione Marche ha dunque stabilito la riduzione delle prove scritte d’esame da due a una sola. Il presente concorso per titoli ed esami sarà quindi articolato nelle seguenti prove d’esame:

prova scritta: si ritiene superata ove il candidato abbia ottenuto una valutazione di almeno 21/3;

si ritiene superata ove il candidato abbia ottenuto una valutazione di almeno 21/3; prova orale: si ritiene superata ove il candidato abbia ottenuto una valutazione di almeno 21/30.

Per quanto riguarda le prove relative alla conoscenza della lingua inglese e alle conoscenze informatiche interate nel colloquio orale, si prevede solo un giudizio di idoneità. In caso di inidoneità anche in una sola delle due prove (inglese o informatica) il concorso non potrà essere ritenuto superato.

Saranno esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese i

candidati in possesso di una certificazione delle competenze linguistico-comunicative che corrisponda almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

A seguire sarà effettuata anche una valutazione titoli di studio, di servizio e vari:

Titoli di studio 50% : sono attribuibili un massimo di 5 punti;

: sono attribuibili un massimo di 5 punti; Titoli di servizio 40% : sono attribuibili un massimo di 4 punti;

: sono attribuibili un massimo di 4 punti; Titoli vari 10%: è attribuibile un massimo di 1 punto.

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta più quello conseguito nella prova orale e quello complessivo dei titoli.

Per le prove relative alla conoscenza della lingua inglese e alle conoscenze informatiche si

prevede solo un giudizio di idoneità. In caso di inidoneità anche in una sola delle due prove

(inglese o informatica) il concorso non potrà essere ritenuto superato.

Concorso Regione Marche: materie d’esame

La prova scritta può consistere in un elaborato, in domande a risposta aperta, in quiz

a risposta multipla sulle seguenti materie:

Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso (L.

241/1990 e s.m.i.);

241/1990 e s.m.i.); Legislazione in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti

amministrativi (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);

amministrativi (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.); Normativa anticorruzione (L.n. 190/2012 e s.m.i.);

Normativa sulla contabilità pubblica (D.lgs. 118/2011);

Contrattualistica pubblica con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici e normativa di attuazione (D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i).

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, su:

Reati contro la pubblica amministrazione;

Elementi di Ordinamento dell’UE;

Costituzione della Repubblica, Titolo V;

Statuto della Regione Marche;

Organizzazione amministrativa della Regione Marche (L.R. n.20/2001);

Responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti (D.Lgs. n. 165/2001);

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Delibera della Giunta

regionale n. 64/2014).

Per la preparazione consigliamo il seguente volume:

Concorso Regione Marche 36 Assistenti amministrativo contabili (Cat. C) 56 Funzionari amministrativo finanziari (Cat. D) (G.U. 19 febbraio 2021, n. 14) Giuseppe Cotruvo, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione alla prova preselettiva dei concorsi per 36 Assistenti amministrativo contabili (Cat. C) e 56 Funzionari amministrativi finanziari (Cat. D), indetti dalla Regione Marche (G.U. 19 febbraio 2021, n. 14). Un libro cartaceo con...



(Fonte Gazzetta Ufficiale)







© RIPRODUZIONE RISERVATA