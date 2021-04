Concorso 2800 tecnici al Sud, bando in Gazzetta: come partecipare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile, è finalmente disponibile il bando del Concorso pubblico per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud. Il concorso, anticipato già dalla Legge di Bilancio 2021 è stato poi preso in gestione dal nuovo Governo, con l’annuncio dei ministri Brunetta e Carfagna e con la promessa di una procedura semplificata e veloce che vedrà la pubblicazione dei vincitori entro 100 giorni a partire da oggi, 6 aprile.

Le 2800 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, assunte a tempo determinato, saranno ripartite nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale delle Regioni del Sud, in particolare:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia.

Una parte di queste unità andrà inoltre a rinforzare l’organico di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesion e;

e; Agenzia per la coesione territoriale ;

; Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ( ANPAL );

); Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i profili professionali richiesti dal bando, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso 2800 tecnici al Sud: profili richiesti

Il concorso riguarderà i seguenti profili professionali, con il rispettivo numero di posti disponibili:

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione – 1.412 unità ;

(Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione – ; Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori – 918 unità ;

(Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori – ; Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la

definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza – 177 unità ;

(Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza – ; Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione,

verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti – 169 unità ;

(Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti – ; Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni – 124 unità.

Negli allegati al bando è possibile consultare la ripartizione dei posti nelle amministrazioni centrali (Allegato 1) e in quelle regionali (Allegato 2).

Concorso 2800 tecnici al Sud: requisiti

Per poter essere ammessi alla selezione occorrerà possedere, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il 21 aprile 2021 alle 23.59, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana , o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di Paesi terzi che siano

titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

, o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni ;

; idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

essere in possesso almeno della laurea.

Chi verrà destinato a ricoprire l’incarico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, dovrà essere in possesso della cittadinanza

italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al concorso si applica inoltre una riserva di posti del 30% per i volontari delle Forze Armate.

Concorso 2800 tecnici al Sud: domanda

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente online tramite l’apposito modulo digitale presente sulla piattaforma «Step-One 2019», raggiungibile all’indirizzo «https://ripam.cloud».

Occorrerà innanzitutto registrarsi alla piattaforma, oppure accedere alla stessa tramite SPID. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). È inoltre richiesto il pagamento della quota di partecipazione di 10 euro effettuabile seguendo le indicazioni che verranno fornite in fase di presentazione della domanda.

Nella domanda andranno riportati i dati anagrafici del candidato, il profilo o i profili professionali per cui si vuole partecipare, il possesso dei requisiti richiesti e i titoli per la valutazione.

I candidati con disabilità possono specificare, in fase di presentazione della domanda, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.

Concorso 2800 tecnici al Sud: procedura concorsuale

La procedura di selezione prevede due fasi:

valutazione dei titoli;

prova scritta.

La valutazione dei titoli sarà differenziata in base ai codici di concorso e quindi sarà diversa in base al profilo professionale scelto. Questa avverrà tramite ricorso a piattaforme digitali. La valutazione dei titoli potrà portare all’assegnazione di massimo 10 punti, così ripartiti:

fino a 4 punti per i titoli di studio ;

; fino a 6 punti per i titoli professionali.

Accederanno alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo profilo.

La prova scritta, anch’essa differenziata in base al profilo professionale scelto, consisterà in un test di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Le domande riguarderanno, oltre alle materie d’esame specifiche per ogni concorso, anche la lingua inglese e l’informatica. Il punteggio della prova è espresso in trentesimi e questa si intenderà superata con un punteggio uguale o superiore a 21/30.

Il punteggio che verrà assegnato a ogni risposta è il seguente:

risposta esatta +0,75 punti;

mancata risposta 0 punti;

risposta errata -0,375 punti.

La prova si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente attraverso strumentazione informatica e piattaforme digitali. Tutte le comunicazioni riguardo alla prova verranno comunicate tramite la piattaforma «Step-One 2019». Per tutte le altre informazioni sul concorso, sulle materie d’esame e sulla valutazione dei titoli, si rimanda al bando.

Concorso 2800 tecnici al Sud: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consiglia il seguente testo:

