Decreto Sostegni 2021 in arrivo: fondo perduto, bonus, Rem, Naspi e cig. Le nuove misure

Un provvedimento da 32 miliardi, con uno spazio da 500 milioni per le modifiche parlamentari: questo l’annuncio del ministro dell’Economia Daniele Franco sul Decreto Sostegni 2021 in arrivo domani in Consiglio dei ministri.

“Quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive – ha affermato la viceministra al Tesoro, Laura Castelli – con un fondo ad hoc per la montagna, 6 miliardi alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini e poco meno di 10 miliardi alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per gli stagionali e gli sportivi, al rifinanziamento della cig, del reddito di cittadinanza e d’emergenza, della Naspi e del Fondo occupazione”.

Il tanto atteso provvedimento targato governo Draghi, per dare sostegno e aiuti a chi ha subito perdite in questa ulteriore fase di emergenza covid, sarà infatti discusso e approvato nel Cdm di Palazzo Chigi che si terrà venerdì 19 marzo.

Il governo, rappresentato anche dal ministro Federico D’Incà, avrebbe confermato che sono previsti tre passaggi parlamentari, per consentire a ciascuna Camera di esaminare ed emendare il testo.

Il Parlamento aveva già approvato, durante l’ex esecutivo Conte, la sesta autorizzazione allo scostamento di bilancio da 32 miliardi per finanziare il Ristori. Salvo poi tutto ciò che ne è consueguito e che ha costretto ad un lungo stand by di molti provvedimenti, tra cui proprio il Ristori 5: la crisi di governo causata da Matteo Renzi e Italia Viva, le dimissioni di Conte e il successivo incarico a Draghi da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Nuovo governo pronto appunto a stravolgere i bonus nel cassetto del precedente esecutivo e a inaugurare una nuova fase di aiuti e indennizzi, ribattezzandolo appunto “Sostegno”, e segnando l’inizio della nuova era.

A conti fatti però il nuovo decreto, stando alle bozze circolantri, sembra strutturato sulla falsariga di quanto già impostato dal precedente esecutivo: ristori, rem, red, congedi genitori, cig.

Tra i beneficiari del nuovo provvedimento dovrebbero esserci famiglie, imprese e lavoratori. ma di quali aiuti beneficeranno e, soprattutto, da quando?

Nella bozza di 26 articoli (provvisori) si parla innanzitutto di contributi a fondo perduto per partite IVA che hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 33 per cento confrontando il 2020 con il 2019. E poi ancora cassa integrazione, proroga rottamazione e saldo e stralcio, indennizzi al comparto scii, aiuti per stagionali, lavoratori dello spettacolo, stop al versamento delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile. E poi ci sono anche il potenziamento degli asili e i vaccini, lavoratori fragili.

Facciamo un breve riepilogo della misure e delle novità che potrebbero arrivare tra pochi giorni con l’approvazione del provvedimento di aiuti firmato Draghi.

Quando arriva il Decreto sostegni?

Il consiglio dei ministri che darà il via al provvedimento è previsto per venerdì 19 marzo. Il ministro Federico D’Incà avrebbe confermato che sono previsti tre passaggi parlamentari, per consentire a ciascuna Camera di esaminare ed emendare il testo.

Decreto Sostegni 2021: contributi a fondo perduto

In continuità con il precedente governo, il supporto alle aziende e attività in crisi arriverà con i nuovi contributi a fondo perduto, che seguiranno però regole stabilite. il requisito fondante è un calo del fatturato di almeno il 33% tra 2020 e 2019.

Stando alla bozza visionata, i contributi vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 150 mila euro.

Stando allo schema illustrato dal ministro dell’economia ai partiti, nel corso dell’incontro con i capigruppo in Parlamento, rientrerebbero aiuti alle imprese fino a 10 milioni di ricavi con 5 fasce e percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi:

indennizzo del 60% per le imprese fino a 100mila euro,

per le imprese fino a 100mila euro, del 50% tra 100mila e 400mila euro,

tra 100mila e 400mila euro, del 40% tra 400mila e un milione,

tra 400mila e un milione, del 30% tra uno e 5 milioni,

tra uno e 5 milioni, del 20% tra 5 e 10 milioni.

Già con l’ex ministro Roberto Gualtieri si parlava di indennizzi slegati dai consueti codici Ateco e basati solo sulle perdite effettive dell’attività. Cosa che il neo ministro dell’Economia Daniele Franco sembra essere confermata.

L’obiettivo dell’esecutivo sembra andare nella direzione di un sistema di indennizzi per supportare le singole imprese che hanno subito danni più gravi nell’anno della pandemia, a prescindere dalla tipologia di attività svolta e dal territorio lavora.

Proroga Reddito di emergenza e cittadinanza

Nel decreto Sostegno, secondo quanto si apprende, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro il Reddito di cittadinanza e verrà prorogato anche il Reddito di emergenza.

La questione sarebbe stata esaminata nel corso di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il titolare dell’Economia Daniele Franco. “Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità e non singole mensilità”.

Proroga Cassa integrazione

Il provvedimento introduce una proroga della Cassa integrazione in questa modalità:

fino a giugno per la Cig ordinaria covid

fino a ottobre per la Cig in deroga

Sarebbero previste:

di 8 settimane per quella ordinaria

per quella ordinaria di 26 settimane per quella in deroga

per quella in deroga con assegno ordinario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021

Reddito di emergenza e Naspi

Previsto anche il Reddito di emergenza prorogato di 3 mesi. Sussidio scaduto a dicembre, che attende appunto risposta.

Dovrebbe essere prorogata anche l’indennità di disoccupazione Naspi.

Anche il Reddito di cittadinanza verrà potenziato e rifinanziato con un altro miliardo.

Riscossione, Rottamazione e saldo e stralcio

Dovrebbe esserci spazio anche per la Pace fiscale 2021 nel prossimo provvedimento, con l’introduzione di una Rottamazione quater e un nuovo saldo e stralcio 2021.

A questo proposito la proroga annunciata dal Mef su rottamazione e saldo e stralcio in scadenza al 1° marzo, potrebbe essere inserita proprio nel “Sostegno”.

Probabile anche lo stralcio delle cartelle esattoriali del periodo 2000-2015 fino a 5mila euro

Intanto nella bozza, i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospesi fino al 30 aprile. Ciò non toglie però che dal 1 marzo riparte la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti.

Le scadenze sospese andranno saldate “entro il sessantesimo giorno” dal termine della sospensione. Lo prevede la bozza del decreto Sostegno che modifica anche le scadenze per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio.

Le rate saltate finora e relative al 2020 andranno saldate entro il 31 luglio, quelli relativi al 2021 (febbraio, marzo, maggio e luglio) entro il 30 novembre.

Proroga blocco licenziamenti

Altra novità in arrivo potrebbe essere il rinvio della scadenza del blocco dei licenziamenti, che verrebbe prorogato al 30 giugno 2021. Uno stop valido per le aziende che hanno fino a quel mese la cassa integrazione ordinaria.

Bonus 1.000 euro lavoratori autonomi e occasionali

Il Dl sostegno porterebbe anche una indennità covid di 1.000 euro destinata ai lavoratori autonomi e occasionali e alle partite iva.

Bonus lavoratori stagionali

Nel decreto sarebbe anche inserito un bonus una tantum per gli stagionali per 3 mesi da 2400 euro complessivi, con una copertura di un miliardo e mezzo

Slittamento Certificazione unica 2021

Sarebbe confermato, con avviso da parte del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio e non più il 30 aprile.

Altre misure nel Decreto Sostegni

Tra gli altri interventi attesi:

aiuti al settore sciistico,

aiuti ai lavoratori stagionali e dello spettacolo

aiuti ai lavoratori autonomi con esonero dai contributi







