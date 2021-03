Concorso 2700 Cancellieri Esperti, pubblicate graduatorie ammessi e calendari prova orale: si parte ad aprile

Sul sito del Ministero della Giustizia sono stati pubblicati i provvedimenti di approvazione delle graduatorie preliminari e dei calendari della prova orale del Concorso 2700 Cancellieri Esperti. Dall’8 aprile 2021 iniziano le sessioni.

La prova può essere svolta in presenza nel rispetto delle prescrizioni socio-sanitarie. Nel caso in cui nuovi provvedimenti non lo consentano, i candidati possono collegarsi con la piattaforma Microsoft Teams.

Prova orale Concorso 2700 Cancellieri esperti

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare su:

elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al pubblico impiego e alle diverse responsabilita’ dei dipendenti pubblici);

elementi di ordinamento giudiziario;

elementi di diritto processuale civile;

elementi di diritto processuale penale;

elementi di ordinamento giudiziario;

nozioni sui servizi di cancelleria;

normativa anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (aggiunta a programma con avviso nella Gazzetta del 15/12/2020);

lingua inglese (conoscenza verificata attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche almeno al livello B1 del QCER);

tecnologie informatiche, competenze digitali per favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (con verifica di tipo pratico).

Per la preparazione:

