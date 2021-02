Concorso Infermieri pediatrici: 52 posti per il Gaslini di Genova. Requisiti, domanda e prove

Con la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 52 posti da Infermiere pediatrico a tempo indeterminato. Inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2021, il Concorso Infermieri pediatrici prevede l’assunzione di queste figure professionali presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Al concorso in questione è applicata una riserva di 15 posti per i volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata, di durata di cinque anni, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D. Lgs. n. 215/01 e ss.mm.ii.

Vediamo di seguito quali sono i requisiti per la partecipazione al concorso, i dettagli sulla presentazione della domanda e sulle prove d’esame.

Concorso Infermieri Pediatrici Genova: requisiti di partecipazione

Per poter partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, o in alternativa cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ci sono anche dei requisiti specifici per la mansione di Infermiere pediatrico, ovvero:

laurea di 1° livello in Infermieristica Pediatrica – classe SNT/1 – Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – Legge 10.08.2001 n. 251 ovvero titoli equipollenti;

I requisiti devono necessariamente essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ovvero il 21 marzo 2021.

Concorso Infermieri Pediatrici Genova: come fare domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale concorsi dell’Istituto Gaslini. Come detto in precedenza, il termine ultimo entro il quale presentare domanda è il 21 marzo 2021, alle 23.59. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di un contributo per le spese concorsuali di 10,33 euro da versare tramite bonifico agli estremi indicati nel bando stesso.

Prima di presentare la domanda occorrerà registrarsi al portale dell’Istituto, con un indirizzo email personale non certificato e una password. Dopo la registrazione si dovrà selezionare il concorso per il quale si intende partecipare (in questo caso “concorso 52 infermieri pediatrici”) e iniziare la procedura per redigere la domanda di partecipazione, che dovrà essere compilata in tutte le sezioni richieste.

Alla domanda andranno allegati, pena l’esclusione dalla partecipazione, i seguenti documenti in formato pdf:

documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al concorso;

Dopo aver compilato la domanda in tutte le sue parti, occorrerà stamparla, firmarla, e caricarla in formato pdf affinché la procedura sia ritenuta valida. Possono inoltre essere allegati ai fini della valutazione o per richiedere i benefici previsti:

il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;

il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

le eventuali pubblicazioni effettuate.

Per maggiori dettagli rimandiamo al bando di concorso scaricabile qui, mentre per la compilazione della domanda è anche possibile consultare l’apposito manuale di istruzioni.

Concorso Infermieri Pediatrici Genova: valutazione titoli e punteggio prove

La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, ha a disposizione 100 punti così suddivisi:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove di esame.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli il punteggio è così ripartito:

Titoli di carriera – 12 punti;

Titoli accademici e di studio – 5 punti;

Pubblicazioni e titoli scientifici – 8 punti;

Curriculum formativo e professionale – 5 punti;

Concorso Infermieri Pediatrici Genova: prove d’esame

Le prove d’esame sono tre con la seguente ripartizione di punti:

prova scritta – 30 punti;

prova pratica – 20 punti;

prova orale – 20 punti;

La prova scritta verterà su una terna di temi o di questionari a risposta sintetica scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto del concorso. Sarà considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21/30;

La prova pratica consiste invece nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso. Sarà considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 14/20.

La prova orale infine riguarderà domande attinenti alla materia oggetto del concorso, elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera tra inglese e francese. Sarà considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 14/20.

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, nel caso in cui il numero di domande fosse superiore alle aspettative, di procedere con una prova preselettiva dalla quale sono esonerati i candidati con disabilità uguale o superiore all’80%.







