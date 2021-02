Incontro Draghi-Berlusconi: “Grazie di essere venuto” e saluto con gomito. Il VIDEO

Incontro Draghi-Berlusconi molto cordiale, quello dell’ultimo giorno di consultazioni con i partiti. Il presidente di Forza Italia aveva rinunciato a essere presente durante il primo giro, dopo il no tassativo dei medici al viaggio di rientro dalla Provenza a Roma.

Berlusconi non si è però voluto perdere il secondo giro di consultazioni con Draghi.

”Grazie di essere venuto…”. Mario Draghi si rivolge così a Silvio Berlusconi, arrivato oggi a Roma per incontrare di persona il premier incaricato in occasione del secondo giro di consultazioni a Montecitorio. ”Ciao, ciao, guarda come ci si deve salutare ora…”, la risposta del Cav che si scosta appena la mascherina dal volto e saluta l’ex presidente della Bce nella Sala della Lupa sfiorandosi il ‘gomito’ al posto della stretta di mano nel rispetto delle misure anti Covid (come si vede in un video di newsmediaset).

I due leader vengono ripresi con mascherina al volta, un sorriso da vecchi amici, che si rivedono dopo molto tempo. E poi lo sdoganato incontro gomito-gomito, imposto dalle regole covid. Mario Draghi sorridente ringrazia il leader di Forza Italia per essersi recato all’incontro. Un saluto veloce, ma caloroso, pieno di cordialità e stima.

Sounds on 🔈#draghiPremier pic.twitter.com/8JqodgXxSn — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) February 9, 2021

(Fonte: Corriere.it)







