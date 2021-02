Lotteria Scontrini: ecco il calendario estrazioni 2021 con tutte le date

Con l’avvio della lotteria degli scontrini a partire dal 1 febbraio 2021 si avvicinano le prime, attese estrazioni e la distribuzione dei relativi premi messi in palio. Dunque il gioco a premi istituito dallo Stato ha finalmente un calendario preciso con tutte le estrazioni che si verificheranno nell’arco del 2021.

La prima estrazione mensile è stata fissata nella data di giovedì 11 marzo, per quanto riguarda gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio. Invece, la prima estrazione settimanale si terrà soltanto tra qualche mese, a partire da giovedì 10 giugno.

Vediamo ora un breve riepilogo della funzione di questa lotteria degli scontrini, i premi in palio e le varie tappe esposte nel calendario delle estrazioni mensili.

Lotteria Scontrini: come funziona

La lotteria scontrini è una lotteria gratuita istituita in riferimento agli acquisti effettuati senza contanti, ovvero tutti quelli fatti con strumenti di pagamento elettronici. L’obiettivo di questa lotteria è infatti quello di incentivare il più possibile i consumatori a richiedere l’emissione dello scontrino fiscale al rivenditore.

Prevede da parte del consumatore l’esibizione del codice lotteria (stampato o mostrato dal proprio smartphone) al momento del pagamento. Per generare il proprio codice occorre accedere al menu «Partecipa ora» sul portale della Lotteria degli scontrini e successivamente inserire il proprio codice fiscale. Lo scontrino elettronico riprodotto a seguito dell’acquisto verrà inviato telematicamente dall’esercente e produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Si ricorda che sono validi ai fini della partecipazione alla lotteria tutti gli acquisti superiori a un euro di beni e servizi al dettaglio effettuati tramite pagamento elettronico, dunque:

carte di credito,

bancomat,

carte di debito,

acquisti su app,

carte prepagate.

Sono comunque presenti delle eccezioni. Non saranno validi gli scontrini:

di acquisti effettuati on-line;

di acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

di acquisti per i quali il consumatore voglia trasmettere all’esercente il proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria scontrini: i premi

È opportuno ricordare che non esistono premi solo per gli acquirenti, ma anche per gli esercenti che hanno emesso lo scontrino. Le estrazioni e i premi istituiti per la lotteria degli scontrini sono:

estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l'acquirente e un premio di 1.000.000 per l'esercente.

Lotteria Scontrini: calendario estrazioni

Giovedì 11 marzo è fissato l’appuntamento con la prima estrazione mensile, che stabilirà i primi 20 vincitori, per gli acquisti effettuati senza contanti nel mese di febbraio, distribuendo 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Il calendario ufficiale delle estrazioni mensili

Queste estrazioni cadono ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Le date:

giovedì 11 marzo;

giovedì 8 aprile;

giovedì 13 maggio;

giovedì 10 giugno;

giovedì 8 luglio;

giovedì 12 agosto;

giovedì 9 settembre;

giovedì 14 ottobre;

giovedì 11 novembre;

giovedì 9 dicembre.

Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni settimanali

Sarà invece a giugno 2021 che si terranno le prime estrazioni settimanali: il primo appuntamento è fissato per giovedì 10 giugno 2021, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59.

A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Anche in questo caso, se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni annuali

Solo all’inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale, che prevede una vincita di 5 milioni di euro per l’acquirente e 1 milione di euro per l’esercente e che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

Lotteria scontrini: riscuotere il premio

L’avviso della vincita sarà recapitato al fortunato partecipante tramite PEC oppure tramite raccomandata A/R.

Per riscuotere il premio bisognerà recarsi obbligatoriamente entro 90 giorni presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, l’importo del premio verrà poi accreditato tramite bonifico bancario o postale.

E-book utile:

