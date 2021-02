Concorso Infermieri Estar Toscana, c’è il bando: posti, aziende interessate, requisiti e prove

In particolare, 3 graduatorie verranno prodotte per ciascuna delle Aree Vaste della Toscana:

Centro (Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO);

(Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO); Nord Ovest (Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana);

(Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana); Sud-est (Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese).

Le restanti 8, invece, saranno riservate agli ambiti territoriali con difficoltà a reperire personale delle Aziende Usl Toscana Nord Ovest e Usl Toscana Sud Est:

Volterra (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

(Azienda Usl Toscana Nord Ovest); Isola d’Elba (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

(Azienda Usl Toscana Nord Ovest); Piombino (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

(Azienda Usl Toscana Nord Ovest); Garfagnana (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

(Azienda Usl Toscana Nord Ovest); Lunigiana (Azienda Usl Toscana Nord Ovest);

(Azienda Usl Toscana Nord Ovest); Amiata Senese e Grossetana (Azienda Usl Toscana Sud Est);

(Azienda Usl Toscana Sud Est); Colline dell’Albegna (Azienda Usl Toscana Sud Est);

(Azienda Usl Toscana Sud Est); Casentino (Azienda Usl Toscana Sud Est).

Nei prossimi paragrafi indichiamo: requisiti di partecipazione, modalità di invio della domanda e prove di selezione.

Concorso Infermieri Estar Toscana: requisiti di accesso

Sono ammessi al concorso infermieri Toscana tutti gli individui in possesso dei requisiti generali e specifici, relativi alla professione:

laurea triennale in Infermieristica, diploma universitario di infermiere o diplomi/attestati del vecchio ordinamento considerati equivalenti/equiparati;

triennale in Infermieristica, diploma universitario di infermiere o diplomi/attestati del vecchio ordinamento considerati equivalenti/equiparati; iscrizione all’albo professionale.

SCARICA LA DELIBERA

Concorso Infermieri Estar Toscana: domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata online, sul sito www.estar.toscana.it, entro le ore 12 del 4 marzo 2021, ovvero il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

I candidati devono indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) come riferimento per la ricezione di comunicazioni sulla procedura, sull’utilizzo della graduatoria e sulla chiamata in servizio.

La sede deve essere scelta in fase di domanda. E’ consentita la partecipazione per una sola graduatoria.

Concorso Infermieri Estar Toscana: prove

La selezione del Concorso Infermieri Estar vede l’attribuzione di punteggio tramite la valutazione dei titoli e le seguenti prove:

preselezione , attivata con un elevato numero di domande, consistente in un test a risposta multipla sulle materie a programma, organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, capacità di analisi e risoluzione di problemi;

, attivata con un elevato numero di domande, consistente in un test a risposta multipla sulle materie a programma, organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, capacità di analisi e risoluzione di problemi; prova scritta , un test con quesiti a risposta multipla relativi ai contenuti e ai metodi scientifici della professione infermieristica, alle normative nazionali e regionali applicabili all’esercizio della stessa ed ai connessi aspetti organizzativi;

, un test con quesiti a risposta multipla relativi ai contenuti e ai metodi scientifici della professione infermieristica, alle normative nazionali e regionali applicabili all’esercizio della stessa ed ai connessi aspetti organizzativi; prova pratica , con quesiti a risposta sintetica o multipla sulle competenze maturate su normative di riferimento, procedure e protocolli infermieristici e loro applicazione in diversi contesti organizzativi;

, con quesiti a risposta sintetica o multipla sulle competenze maturate su normative di riferimento, procedure e protocolli infermieristici e loro applicazione in diversi contesti organizzativi; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie delle precedenti prove, della lingua inglese e delle basi informatiche. Saranno oggetto della prova anche le esperienze maturate.

La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno nella stessa sessione d’esame. La convocazione dei candidati ammessi avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla Gazzetta Ufficiale almeno 20 giorni prima.

Libri concorso Infermieri Estar Toscana

Per la preparazione consigliamo:

Concorso Infermieri (Cat. D) ESTAR Toscana Cristina Fabbri, Marilena Montalti, Ivano Cervella, 2021, Maggioli Editore 2021, L’Ente di supporto tecnico amministrativo (ESTAR) della Regione Toscana ha indetto un nuovo bando di concorso, per l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori professionali sanitari - infermieri (cat. D) presso le 3 aziende pubbliche regionali (Ausl Toscana Centro, Ausl Toscana...









© RIPRODUZIONE RISERVATA