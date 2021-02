Concorso ASP Enna, 14 posti assistente amministrativo: requisiti, domanda e prove

La Gazzetta Ufficiale n.8 del 29 gennaio 2021 riporta l’apertura di un concorso pubblico da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, per titoli ed esami, per la copertura di 14 posti di assistente amministrativo, categoria C, di cui:

12 unità di personale appartenente alle categorie di cui alla legge n. 68/1999;

2 unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Vediamo ora quali sono i requisiti di accesso al concorso, come presentare la domanda e quali sono le prove d’esame che i candidati dovranno affrontare.

Concorso ASP Enna: requisiti

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti per avere accesso alla procedura concorsuale:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici ;

; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

di istruzione secondaria di secondo grado; iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 in qualità di persone con disabilità di cui all’art. 1 commi 1 e 2 della legge n. 68/99 ed all’art. 18 comma 2 della stessa legge.

Non possono invece accedere coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Concorso ASP Enna: fare domanda

La domanda di ammissione al concorso i candidati, oltre ad inserire i propri dati anagrafici, dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti sopra elencati, pena l’esclusione dalla procedura. La firma del candidato alla domanda dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento fronte retro.

Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del bando di concorso sulla GURI.

Per essere ammessi alla procedura concorsuale il candidato dovrà effettuare un versamento da allegare alla domanda:

a mezzo bonifico bancario di 10 euro;

a mezzo c/c postale.

L’invio della domanda deve avvenire esclusivamente a mezzo pec o raccomandata A/R, redatte in carta semplice e ed inviate con la seguente dicitura: “Domanda di CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami riservata alle categorie di cui agli art.1 e 18 della legge 68/1999 per la copertura di n.14 posti di assistente amministrativo-ctg-c” ai seguenti indirizzi:

pec : concorso68-99@pec.asp.enna.it

: concorso68-99@pec.asp.enna.it raccomandata A/R: ASP ENNA-VIALE DIAZ 7-94100 ENNA

Alla domanda andranno allegati anche i seguenti documenti:

certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissione;

certificazione o idonea dichiarazione sostitutiva attestante di essere iscritti negli elenchi sopra citati;

eventuale servizio prestato;

tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che i candidati ritengano opportuno presentare;

curriculum formativo e professionale;

eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza della nomina;

elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati, redatto in carta semplice, datato e firmato;

copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido, fronte e retro;

Per ulteriori informazioni consulta e scarica il bando di concorso.

Concorso ASP Enna: valutazione dei titoli

Il bando segnala la disposizione di 100 punti, così suddivisi:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame:

30 per la prova scritta;

20 per la prova pratica;

20 per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli:

titoli di carriera: 15;

titoli accademici e di studio: 5;

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

curriculum formativo e professionale: 7.

Concorso ASP Enna: prove d’esame

Nel momento in cui il numero dei candidati ammessi sia di 9 volte superiore il numero dei posti messi a concorso, sarà disposta una prova preselettiva. Le prove d’esame sono così suddivise:

prova scritta: su elementi di diritto amministrativo, di contabilità, di legislazione sanitaria nazionale e regionale, sul codice degli appalti, di comportamento dei dipendenti pubblici, contratti collettivi nazionali della dirigenza e del comparto sanità. Questa prova potrebbe consistere nella redazione di un elaborato, nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica. Il suo superamento si verifica con un punteggio di almeno 21/30;

su elementi di diritto amministrativo, di contabilità, di legislazione sanitaria nazionale e regionale, sul codice degli appalti, di comportamento dei dipendenti pubblici, contratti collettivi nazionali della dirigenza e del comparto sanità. Questa prova potrebbe consistere nella redazione di un elaborato, nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica. Il suo superamento si verifica con un punteggio di almeno 21/30; prova pratica: consiste nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, nelle materie della precedente prova scritta. Il suo superamento si verifica con un punteggio di almeno 14/20;

consiste nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, nelle materie della precedente prova scritta. Il suo superamento si verifica con un punteggio di almeno 14/20; prova orale: verte sulle stesse materie della prova scritta e pratica. Il suo superamento si verifica con un punteggio di almeno 14/20.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido documento di identità personale.

