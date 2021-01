TFA sostegno 2021, oltre 6.000 posti: requisiti e novità

Approvato dal MEF l’ultimo ciclo TFA sostegno che conclude nel 2021 un piano triennale di corsi di specializzazione per sostegno che ha previsto per il periodo tra il 2018 e il 2021 un totale di 40.000 posti.

Il VI ciclo riguarderà quindi gli ultimi posti non compresi dai precedenti 5, per un totale di 6.191 posti, con la previsione di un’eventuale ulteriore apertura e con l’aggiunta in soprannumero degli idonei dei precedenti cicli.

TFA sostegno 2021: requisiti

All’art. 5 del D.L. n. 19 del 2017 sono specificati i requisiti per poter partecipare al TFA sostegno, in particolare:

il possesso dell’ abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

sulla classe di concorso oppure laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso unitamente ai 24 CFU;

Relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico sarà necessario il diploma valido per l’accesso alle classi di concorso ITP e non i 24 CFU, resi obbligatori invece a partire dal 2024-2025.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria sono invece necessari:

Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008);

Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997).

L’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 specifica inoltre che:

“Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al

percorso;

percorso; siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione

utile.“

TFA sostegno 2021: le date delle selezioni

Non essendo ancora stato pubblicato alcun bando non è possibile sapere con certezza la data d’inizio delle selezioni, che dovrebbero comunque iniziare entro i prossimi tre mesi.

Per la preparazione delle prove preliminari consigliamo:

