Concorso Comune Pisa, 12 agenti di polizia municipale: bando, requisiti per accedere e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato l’avviso del Concorso Comune Pisa per 12 Agenti di Polizia Municipale. Le unità sono così ripartite:

10 per il Comune di Pisa;

2 per il Comune di Vecchiano.

Viste le previsioni di spesa e assunzionali contenute nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, è stato autorizzato l’avviamento della procedura di selezione per contratti a tempo indeterminato e pieno.

Tutti i possessori di un diploma di scuola secondaria di II grado sono ammessi a partecipare, inviando la domanda entro il 4 febbraio 2021.

Concorso Comune Pisa per Agenti di Polizia: requisiti di accesso

Entro il 4 febbraio, l’ultima data utile per l’invio delle domande, devono essere posseduti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; aver compiuto almeno 18 anni ;

; idoneità psico-fisica all’impiego ;

; eventuale diritto alla riserva dei posti in quanto volontario delle Forze Armate;

non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o decaduti da un impiego statale per le motivazioni indicate nel bando;

non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti (indicare comunque eventuali informazioni per verificare se il reato effettivamente impedisca la costituzione del rapporto di lavoro);

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

conoscenza della lingua inglese ;

; conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse;

più diffuse; diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale.

Per l’accesso al ruolo di Agente di Polizia devono essere posseduti ulteriori requisiti, definiti specifici in quanto necessari per la professione. Ad esempio il possesso della Patente di guida di tipo A2 e B, l’assenza di condizioni fisiche o patologiche che impediscano o limitino lo svolgimento delle funzioni o dipendenze da stupefacenti, sostanze psicotrope o alcool.

Domanda concorso Comune Pisa per Agenti di Polizia

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, compilando il modulo allegato qui, e trasmessa:

con consegna di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

con spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

per via telematica tramite PEC intestata all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it

Alla domanda devono essere allegati:

copia di un documento di identità;

ricevuta del versamento della tassa di concorso di euro 10,33.

Tutte le candidature ricevute dopo le ore 23:59 del 4 febbraio 2021 non verranno considerate valide.

Concorso Comune Pisa per Agenti di Polizia: prove

La selezione del Concorso Agenti di Polizia Pisa è così articolata:

preselezione , attivata con la ricezione di numerose domande, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame;

, attivata con la ricezione di numerose domande, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame; prova fisica , con corsa e sollevamenti;

, con corsa e sollevamenti; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica sugli argomenti del programma;

, con quesiti a risposta sintetica sugli argomenti del programma; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie a esame, della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Per la preparazione:

