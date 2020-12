Concorso Cancellieri Esperti 2020, per 2700 diplomati: bando in Gazzetta, candidature entro il 10 gennaio

Il primo bando per 400 direttori ha avuto il via con la Gazzetta n.90 del 17-11-2020, il secondo per 150 funzionari con la Gazzetta Ufficiale n.93 del 27-11-2020 e il terzo, ila potenziamento delle sedi del Ministero situate sul territorio italiano, è stato indetto con pubblicazione nella Gazzetta del n.96 del 11-12-2020