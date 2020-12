Concorso Assistenti Amministrativi Aulss Vicenza, 28 posti per categorie protette: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 04-12-2020 è stato pubblicato il bando di concorso per assistenti amministrativi, categoria C, riservato alle categorie protette ex Art. 1 L. 68/99, presso l’Aulss n. 8 di Vicenza, volto a coprire 28 posti a tempo indeterminato.

L’assunzione è mirata ad acquisire personale con capacità di gestione di dati e archiviazione, e gestione di attività a contatto diretto con il pubblico. Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso prevista dal bando è il 3 gennaio 2021.

Vediamo adesso in dettaglio le informazioni utili per la partecipazione al concorso.

Concorso assistenti amministrativi: i requisiti

Il bando è riservato alle categorie ex Art. 1 L. 68/99, per cui l’appartenenza a questa categoria e l’iscrizione negli elenchi ex Art. 8 della medesima legge (gli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento e che quindi attestano lo stato di disoccupazione), costituiscono requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.

Sono richiesti inoltre:

Cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea o in alternativa possesso di permesso di soggiorno UE di lunga durata o dello status di rifugiato;

Diploma di scuola media superiore ;

; Idoneità fisica all’impiego senza necessità di affiancamento.

Non verranno valutate le domande di chi è stato escluso dall’elettorato attivo e di chi è decaduto o è stato licenziato da un impiego nella Pubblica Amministrazione.

Concorso assistenti amministrativi: invio domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line tramite il portale della Aulss n. 8.

Occorre registrarsi tramite computer, è sconsigliato l’uso di dispositivi mobili, tablet o smartphone. Il termine ultimo per l’inserimento della domanda è il 3 gennaio 2020 alle ore 24:00. È richiesto inoltre al candidato il versamento di 10 euro come contributo per coprire le spese concorsuali.

La procedura di presentazione della domanda si articola in tre fasi:

Registrazione al portale aziendale;

Iscrizione al concorso;

Presentazione dei documenti da allegare alla domanda on-line (iscrizione alle liste ex art. 8 L. 68/99 e ricevuta di versamento).

Concorso assistenti amministrativi: le prove

Le prove d’esame saranno tre: una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. L’amministrazione si riserva la facoltà, in base al numero di domande presentate, di effettuare una prova preselettiva sugli argomenti della prova scritta.

La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta breve o multipla e un tema. Questa riguarderà:

Elementi di diritto amministrativo e diritto del lavoro;

Legislazione sanitaria nazionale (con particolare riferimento al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.);

Legislazione socio-sanitaria della Regione Veneto (con particolare riferimento alle leggi regionali n.55/1994 – n. 56/1994 – n. 19/2016);

Normativa sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

La prova pratica riguarderà la predisposizione di documenti e/o atti amministrativi e la risoluzione di casi pratici.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica. Dopo lo svolgimento della prova orale si procederà con la valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice.

