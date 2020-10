Il Decreto Agosto è legge: congedi, cig, bonus, tasse, cashback. Tutte le novità in vigore

(Foto Ansa) Il Decreto Agosto da ieri (12 ottobre 2020) è legge. È stato approvato in via definitiva e senza emendamenti alla Camera, con 265 voti favorevoli, 180 contrari e due astenuti. Un provvedimento che via via è stato ampliato sempre di più, rispetto all’impianto iniziale. Dai 115 articoli del testo varato dal Consiglio dei ministri si è giunti ai 165 articoli di quello convertito in legge.

Stop alla riscossione cartelle fino a 15 ottobre, niente seconda rata Imu per alberghi, b&b e strutture ricettive, nuovi contributi a fondo perduto, proroga cassa integrazione, bonus cashback, Fondo casalinghe, rinnovo Reddito di emergenza e tasse sospese spalmate in 24 mesi, aumento delle pensioni di invalidità, divieto di licenziamento: è questa parte dell’ossatura del provvedimento, ampliato nel corso dell’esame in Senato. È stato infatti semplificato il superbonus, per snellire le procedure. Trovano posto anche il congedo per genitori con figli in quarantena, misure per facilitare lo smart working, soprattutto indirizzate ai lavoratori fragili.

In totale 25 miliardi finanziano le misure inserite in questo decreto, per far ripartire l’economia, profondamente intaccata dal lockdown e dalle misure anti-Covid.

Con il dl agosto abbiamo approvato “misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto”, aveva detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al decreto, ricordando come le misure stanziate dal governo arrivino nel complesso a 100 miliardi.

“Abbiamo anche anticipato la misura del cashback, già programmata con la legge di Bilancio – ha spiegato Conte -. Non l’abbiamo potuta realizzare per la pandemia, adesso la attiviamo dal 1° dicembre 2020″.

Ecco in breve le misure e novità principali inserite nel Decreto Agosto diventato legge.

Decreto Agosto: l’iter verso l’approvazione definitiva

Il voto sul Decreto Agosto era atteso per la giornata del 29 luglio, dopo che lo scorso 22 luglio l’extra-deficit era stato approvato dal Consigli dei ministri. La misura è passata con 170 sì, 4 contrari, 133 astenuti. E via libera anche dall’Aula della Camera con 326 voti a favore, un voto contrario e 222 astenuti.

Nella tarda mattinata dello stesso giorno era invece arrivato l’ok per la proroga dello stato d’emergenza al 15 ottobre 2020. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti.

Tutto è ora pronto per accogliere il nuovo provvedimento estivo in programma sulla strada degli aiuti a cittadini e imprese in questo difficile momento socio-economico provocato dall’emergenza Coronavirus. La bozza del testo c’è. Si attende ora per giovedì 6 agosto il Consiglio dei ministri che approverà la manovra estiva antic-crisi.

Scostamento 25 miliardi votato in Cdm

Si era svolto nella serata del 22 luglio il Consiglio dei ministri che ha dato il via allo scostamento di bilancio, una manovra estiva da 25 miliardi pronta per essere varata entro agosto 2020: questa la cifra di scostamento che l’esecutivo ha chiesto alle Camere per dare luce alla nuova Manovra Agosto.

Scostamento di bilancio: ok anche del Parlamento

E il via libera del Parlamento alla nuova richiesta di extra deficit (dopo quella fatta per il Cura Italia e per il Decreto Rilancio), è arrivato mercoledì 29 luglio in tarda serata. Dopo il voto delle Camere il governo ha presentato ufficialmente la manovra d’agosto con i nuovi stanziamenti di risorse.

Quello che il governo ha chiesto al parlamento è stato un ulteriore ricorso all’indebitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026.

Decreto Agosto: è legge

Dopo tutto questo iter e la discussione in parlamento in navetta tra Senato e Camera, il 12 ottobre 2020 il provvedimento di Agosto è diventato legge, approvato definitivamente a Montecitorio con

Ecco in breve le misure e novità principali inserite nel Decreto Agosto diventato legge con 265 voti favorevoli, 180 contrari e due astenuti. Si tratta di un provvedimento in 165 articoli.

Decreto Agosto legge: tutte le misure approvate

Il provvedimento estivo anti-crisi del Governo è suddiviso in 8 capitoli chiave:

lavoro,

coesione territoriale

salute,

scuola, università ed emergenza,

regioni, enti locali e sisma,

sostegno e rilancio dell’economia,

misure fiscali,

e copertura finanziaria.

All’interno di queste macro-sezioni, una valanga di incentivi, bonus, e aiuti per rilanciare il settore economico e tutelare i diritti dei lavoratori:

proroga Cig, Cig in deroga, assegno ordinario,

esonero contributi previdenziali per aziende che non ricorrono alla Cig

naspi e Dis-coll,

esonero contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato,

indennità per lavoratori stagionali, termali, marittimi e dello spettacolo,

misure per l’edilizia scolastica,

contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici,

rifinanziamenti delle misure di sostegno alle imprese,

proroga moratoria per PMI,

Incremento incentivi per acquisto auto a basse emissioni, quindi ecobonus auto 2020,

Esenzione Imu per settori turismo e spettacolo,

Rimodulazione del pagamento delle imposte sospese e rateizzazione

blocco licenziamenti

aumento pensioni di invalidità

fondo per la formazione delle casalinghe

Bonus cashback per pagamenti elettronici

Decreto Agosto: aumento Pensioni di invalidità

In merito al nodo Pensioni di invalidità prende finalmente il via l’aumento delle pensioni di invalidità 2020, dopo la sentenza della Cassazione che ne decretava il raddoppio.

“Aumentiamo le pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione. Si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per tredici mensilità”, ha detto Conte.

Decreto Agosto: ancora Reddito di emergenza

Prorogato il Reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà, misura per la quale si potrà fare domanda entro il 15 ottobre.

Decreto Agosto: scadenze fiscali prorogate

Con questa manovra da 25 miliardi si pensa innanzitutto di alleggerire le tasse di marzo, aprile, maggio rinviate a settembre. Circa 13 miliardi di imposte che verranno presumibilmente ridotte. Tra gli interventi:

rinvio delle scadenze per i versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza,

possibilità di rateizzare il debito fiscale per il tempo necessario ad assicurare per il 2020 una discreta riduzione degli oneri per i contribuenti che versino in difficoltà,

ulteriore differimento delle scadenze per la ripresa della riscossione delle cartelle, prorogate al 15 ottobre,

nuovo calendario dei versamenti fiscali (spalmando nel corso di tutto l’anno la cifra da versare, calcolata sugli incassi effettivi, superando per il momento il sistema acconto/saldo).

Decreto Agosto: tasse sospese

Le tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine dell’anno ma in due anni, con 24 rate mensili. La nuova bozza non sposta il primo appuntamento col fisco previsto per il 16 settembre. Le rate però saranno molto più leggere perché da 4 diventano 24. A essere diluiti sono i versamenti di tasse, contributi e ritenute previsti per marzo, aprile e maggio.

Decreto Agosto: Fondo formazione casalinghe

Con il provvedimento di agosto arriva un Fondo per la formazione delle casalinghe da 3 milioni l’anno a partire dal 2020. E’ “finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l’inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria” per il lavoro svolto in ambito domestico.

Le modalità con cui sarà erogato e ripartito il bonus casalinghe saranno specificate ed emanate con un apposito decreto, emanato dal Ministero per le pari opportunità entro il 31 dicembre 2020.

Decreto Agosto: proroga Cassa integrazione

La cassa integrazione è stata rinnovata per ulteriori 18 settimane, collocabili esclusivamente nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020. È previsto in alcuni casi un contributo addizionale. Le prime nove settimane saranno tutte a carico della fiscalità generale; le seconde nove resteranno gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e 2019 hanno avuto almeno il 20% di perdite di fatturato:

se le imprese hanno perso meno del 20% dovranno pagare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore

della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore le imprese pagheranno il 18% se non hanno avuto alcuna perdita

Decreto Agosto: proroga moratoria Pmi

È stata anche accolta l’estensione della moratoria sui crediti. Per le Pmi viene allungata dal prossimo 30 settembre al 31 gennaio 2021. Per le imprese già ammesse al sostegno, la proroga è automatica “salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020”.

Decreto Agosto: blocco licenziamenti

I datori di lavoro che dal 13 luglio al 31 dicembre utilizzano la cassa Covid, prorogata complessivamente di 18 settimane, non potranno licenziare mentre usufruiscono del trattamento integrativo.

Decreto Agosto: incentivi assunzioni

Previsti inoltre 6 mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che assumono a tempo indeterminato oppure stabilizzano dei contratti a termine.

Le aziende che non ricorrono alla cassa integrazione Covid avranno invece fino a 4 mesi di decontribuzione

Decreto Agosto: rimodulazione orari di lavoro

Anche nel 2021 è prevista la possibilità, all’interno dei contratti collettivi di lavoro di secondo livello, di stipulare intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene destinato a percorsi di formazione.

Decreto Agosto: bonus 1000 euro stagionali e spettacolo

È stata introdotta un’indennità di 1000 euro a una serie di categorie di lavoratori danneggiati, tra le quali i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e quelli dello spettacolo. Questo bonus viene erogato a domanda dall’Inps e non concorre a formare reddito.

Decreto Agosto: sgravi contributivi al Sud

Entra in vigore la decontribuzione per le regioni del Sud:

Abruzzo,

Molise

Campania,

Puglia,

Basilicata,

Calabria,

Sicilia,

Sardegna

In base a quanto prevede il decreto Agosto, dal 1 ottobre le imprese con sede di lavoro in queste regioni del Sud hanno un abbattimento del 30% del costo dei contributi per i loro dipendenti e per quelli che hanno in programma di assumere nei prossimi 3 mesi.

Decreto Agosto: bonus affitti strutture turistiche

Arriva il tax credit per il settore turistico-ricettivo. L’agevolazione sui contratti d’affitto d’azienda per le strutture turistiche è aumentata dal 30 al 50 per cento. Questo per effetto delle modifiche apportate al maxi-emendamento approvato in Senato.

Decreto Agosto: Bonus Pos pagamenti elettronici

C’è spazio anche per i bonus sui pagamenti elettronici nel provvedimento estivo anti-crisi del Governo. Anzi, viene anticipato il piano di cashback, che scatta dal 1° dicembre 2020.

Sull’esatto funzionamento dell’incentivo e sulle modalità di rimborso viene chiesto al Ministero dell’economia di intervenire emanando appositi decreti attuativi. In merito il premier Conte aveva ribadito in una precedente conferenza stampa:

“Abbiamo anche anticipato la misura del cashback, già programmata con la legge di Bilancio – ha spiegato Conte -. Non l’abbiamo potuta realizzare per la pandemia, adesso la attiviamo dal 1 dicembre 2020.

E così sarà. Si tratta di un piano chashless fondato su 3 assi portanti in vigore dal 1° dicembre 2020:

Cashback con rimborso del 10% sugli acquisti pagati con moneta elettronica

con sugli acquisti pagati con moneta elettronica Super cashback con rimborsi di 3 mila euro l’anno ai primi 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni con le carte di credito/bancomat

con ai primi 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni con le carte di credito/bancomat Lotteria degli scontrini, con un concorso a premi per chi utilizza la moneta elettronica.

In questo modo il Governo punta a favorire un’impennata dei pagamenti elettronici a scapito di quelli in contanti. Questo soprattutto in ottica di lotta all’evasione fiscale.

Decreto Agosto: smart working per genitori

Limitare la diffusione dei contagi e aiutare le famiglie si traduce anche in “più smart working”. Il Decreto infatti consente ai genitori di lavorare da remoto se il figlio under 14 è in quarantena causa Covid. Casua Covid significa posto in quarantena a causa di un contatto con un positivo, avvenuto a scuola o durante un’attività sportiva e ricreativa.

In alternativa di utilizzare il congedo parentale speciale retribuito al 50 per cento.

E c’è di più:

viene esteso fino al 31 giugno 2021 il diritto allo smart working per genitori di figli con disabilità grave,

per genitori di figli con disabilità grave, Dal 16 ottobre fino al 31 dicembre per i lavoratori “fragili” lo smart working sarà la regola.

Decreto Agosto: bonus ristoranti

Introdotto anche un bonus ristoranti. Previsto nel provvedimento un contributo a fondo perduto per gli acquisti di materie prime 100% made in Italy che parte da 2.500 euro.

Decreto Agosto: novità superbonus 110%

Il superbonus, per i lavori di efficientamento energetico, è stato rivisitato in sede di conversione in legge, almeno per quanto riguarda alcune novità nelle procedure:

richiesta di estensione della definizione di ”accesso autonomo dall’esterno”: un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva,

le difformità urbanistiche e catastali di singole unità abitative non precludono la possibilità di ottenere il credito di imposta sui lavori relativi alle parti comuni di edifici plurifamiliari,

la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.







