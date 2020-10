Concorso Comune Bologna, insegnanti Infanzia: prova scritta il 22 ottobre

Nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 22-09-2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Comune Bologna, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di assunzioni a tempo determinato per insegnanti scuola dell’Infanzia.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse all’Amministrazione entro il 15° giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta, ovvero il 7 Ottobre 2020.

Il livello di retribuzione per l’inserimento in categoria C è di 1.695,33 euro lordi per un totale di 13 mensilità.

Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della domanda e prove di selezione.

Concorso Comune Bologna insegnanti Infanzia: requisiti

Al Concorso Comune Bologna per insegnanti scuola d’infanzia possono partecipare candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di scuola magistrale , di istituto magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

, di istituto magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; Laurea in Scienze della Formazione Primaria , indirizzo Scuola dell’infanzia;

, indirizzo Scuola dell’infanzia; Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis).

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario apposito provvedimento di equiparazione.

Inoltre i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di altri Stati dell’Unione Europea o di Paesi terzi con adeguato titolo di soggiorno e conoscenza della lingua italiana;

italiana, oppure di altri Stati dell’Unione Europea o di Paesi terzi con adeguato titolo di soggiorno e conoscenza della lingua italiana; idoneità fisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non aver superato il limite d’età di 50 anni non compiuti per il primo inserimento in graduatoria;

non compiuti in graduatoria; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego o licenziamento a seguito di provvedimento disciplinare o di produzione di documenti falsi e con mezzi fraudolenti;

non avere condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione che impediscano la costituzione di rapporti di impiego;

non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova per lo stesso profilo.

Concorso Comune Bologna insegnanti Infanzia

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12 del 7 ottobre 2020 compilando il form presente all’ indirizzo: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/InsegnantiInfanziaC1_DET_092020.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in pdf:

scansione della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso;

eventuale richiesta di riconoscimento del titolo di studio estero;

scansione del proprio documento di riconoscimento con data e firma (esclusivamente per i candidati che non presentano la domanda con firma digitale) oppure il file della domanda firmato digitalmente.

Concorso Comune Bologna insegnanti Infanzia

La selezione del Concorso Insegnanti Infanzia Bologna consiste in una prova scritta.

La prova è costituita da un test a risposta multipla su:

materie d’esame (elenco completo a pag. 5 del bando);

applicazioni informatiche più diffuse;

lingua inglese.

Sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30.

La prova scritta si terrà il 22 Ottobre alle 15,30 presso l’Istituto Aldini Valeriano di via Bassanelli 9-11 a Bologna.

Il 12 ottobre sul sito dell’Ente arriverà definitiva conferma della data, dell’ora e del luogo di svolgimento.

