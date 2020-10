Tfa Sostegno 2020, prova scritta: programma, date e ammessi (aggiornato al 1/10)

Terminate le sessioni di test preselettivo Tfa Sostegno 2020: il 1° ottobre l’ultima data riservata ai candidati per la scuola secondaria di II grado.

Le Università, a poche ore dallo svolgimento, stanno iniziando a pubblicare gli esiti degli ammessi alla prova scritta.

Ricordiamo che la graduatoria finale sarà formulata sommando i risultati delle prove scritte, del colloquio orale e dei titoli. I vincitori verranno estratti in ordine, nel limite dei posti a bando. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio sul sostegno, ma in caso di ulteriore parità ha priorità il candidato più giovane.

Inizia quindi la selezione vera e propria, nella quale il punteggio ottenuto determina il vantaggio o meno rispetto agli altri candidati.

Vediamo assieme come è strutturata la prova scritta Tfa Sostegno. In un successivo paragrafo elenchiamo gli avvisi di ammissione e le date fissate da ogni Ateneo.

Prova scritta Tfa Sostegno 2020: chi accede e programmi

Il Decreto Ministeriale n.90 del 7 agosto 2020 ha apportato alcune modifiche al precedente DM n.92 dell’8 febbraio 2019, riguardante il Tfa Sostegno V ciclo.

Ai sensi delle nuove disposizioni, in riferimento al comma 3-bis, accedono direttamente alle prove scritte:

i soggetti che nei 10 anni precedenti abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su specifico posto di sostegno del grado di riferimento;

di servizio, anche non consecutive, su specifico posto di sostegno del grado di riferimento; i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992 (citando il testo vigente: “La persona con handicap affetta da invalidita’ uguale o superiore all’80% non e’ tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista“).

I soggetti che non rientrino nelle suddette categorie possono partecipare alla prova scritta solo superando la preselezione.

Tra coloro che hanno affrontato la preselezione, è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, oltre ai candidati con lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Programma

Nella prova scritta Tfa Sostegno i candidati devono rispondere a una serie di quesiti a risposta aperta, per verificare le capacità di comprensione e di argomentazione.

Come per la preselezione, anche per lo scritto saranno gli Atenei a scegliere le domande basandosi sullo stesso programma.

Gli argomenti sono:

competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

competenze su empatia e intelligenza emotiva;

competenze su creatività e pensiero divergente;

competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Prova scritta Tfa Sostegno 2020: date e ammessi

Le Università stanno pubblicando gli elenchi degli ammessi e le date delle prove scritte. Ecco un riassunto:

Per la preparazione consigliamo:

TFA sostegno: tracce svolte per la prova scritta Pietro Boccia, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla prova scritta prevista per accedere ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il testo accoglie un gran numero di tracce svolte per affrontare e superare la...



Il testo è aggiornato agli 8 decreti attuativi della L. 107/2015 (Buona Scuola), alle Indicazioni nazionali del 22 febbraio 2018 e alla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).







© RIPRODUZIONE RISERVATA