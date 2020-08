Concorso OSS Udine, 60 posti: come accedere, quando fare domanda e cosa studiare per la selezione

Nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 4-08-2020 è stata data notizia del bando di Concorso OSS Udine per la copertura di 60 posti nelle varie aziende del servizio sanitario regionale.

Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 28 dell’8 luglio 2020 pagina 200 (clicca qui).

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 3 Settembre. Il Concorso è svolto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) per conto delle

aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia e darà luogo a tre graduatorie distinte per area geografica:

Giuliano – Isontina (GO – TS) 21 posti, a cui fanno riferimento l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’IRCCS “Burlo Garofolo”;

Friuli centrale (UD) 24 posti, a cui fa riferimento l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

Friuli Occidentale (PN) 15 posti, a cui fanno riferimento l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e l’IRCCS “Centro di riferimento oncologico” – Aviano.

Di seguito i dettagli sul nuovo Concorso Sanità Pubblica.

Concorso Oss Udine: requisiti di accesso

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per ogni selezione pubblica, e dei requisiti specifici:

diploma d’istruzione secondaria di primo grado ( licenza media ) o assolvimento dell’obbligo scolastico (validi anche i titoli esteri con apposita dichiarazione di equivalenza da allegare alla domanda);

) o assolvimento dell’obbligo scolastico (validi anche i titoli esteri con apposita dichiarazione di equivalenza da allegare alla domanda); titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione.

Vai al bando (pag. 200)

Concorso Oss Udine: modalità di invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 3 Settembre mediante il sito arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi.

La procedura si considera conclusa con il versamento del contributo dei diritti di segreteria dell’ammontare di 10,33 euro.

Concorso Oss Udine: come funziona la selezione

La selezione del Concorso Oss Friuli Venezia Giulia è così articolata:

prova preselettiva , in caso arrivino numerose domande, consistente in un test con domande a risposta multipla sulle materie o cultura generale;

, in caso arrivino numerose domande, consistente in un test con domande a risposta multipla sulle materie o cultura generale; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale, oppure quesiti a risposta sintetica o multipla sulle tematiche a programma;

, esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale, oppure quesiti a risposta sintetica o multipla sulle tematiche a programma; prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.

Per la preparazione consigliamo:

OSS Manuale dell’Operatore socio-sanitario Luca Cecchetto, Gianluigi Romeo, 2019, Maggioli Editore 2019, “I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già sappiamo”.A questa citazione del famoso scrittore inglese George Orwell è interessante aggiungere però una domanda: “con che metodo un libro dice qualcosa che già sappiamo?”. Coronato da un notevole successo di...









© RIPRODUZIONE RISERVATA