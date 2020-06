Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020, 33mila posti: nuova suddivisione, quando fare domanda e prove

Concorso ordinario scuola secondaria: requisiti di accesso

Il Decreto Legislativo n. 59/2017 chiarisce i requisiti per accedere ai posti comuni, ovvero le classi di concorso a cui dà accesso diretto la laurea conseguita, ai posti di insegnante tecnico-pratico e al sostegno.

Posti comuni

Per accedere ai posti comuni bisogna essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione in possesso dei titoli di accesso alla classe di concorso.

Possono partecipare al concorso senza conseguire i 24 CFU coloro i quali siano in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, pur avendo un titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Posti di insegnante tecnico-pratico

Per i posti di insegnante tecnico-pratico la normativa vigente richiede il possesso del diploma, ma dal 2024/2025 sarà necessario uno dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica sulla classe di concorso;

laurea o diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

Posti sul sostegno

I titoli necessari per accedere ai posti di sostegno sono:

i requisiti sopraelencati (abilitazione o laurea + 24 Cfu);

specializzazione sul sostegno.

Ammessi con riserva i candidati con titoli esteri che presentino domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle istanze.

Concorso ordinario scuola secondaria: come fare domanda

Le domande devono essere inviate tramite Istanze Online a partire dalle ore 9 del 15 Giugno fino alle 23.59 del 31 Luglio 2020.

Per accedere sono necessarie le credenziali SPID. Chi non le avesse può seguire le istruzioni indicate qui:

Istruzioni accesso a Polis

Concorso ordinario scuola secondaria: prove selettive

I partecipanti al Concorso scuola secondaria 2019 saranno sottoposti a 3 prove d’esame, di cui due scritte e una orale. Per i docenti di sostegno è prevista una sola prova scritta e una orale.

Eventuale la preselettiva, attivata con un numero di candidati a livello regionale superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso.

L’iter selettivo per i posti comuni è così strutturato:

preselettiva , test computer-based per l’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, normativa scolastica e lingua inglese almeno al livello B2;

, test computer-based per l’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, normativa scolastica e lingua inglese almeno al livello B2; prima prova, distinta per ciascuna classe di concorso, con 1 o 3 quesiti da risolvere in 120 minuti utili a valutare il grado di preparazione del candidato sulla disciplina specifica della classe di concorso;

distinta per ciascuna classe di concorso, con 1 o 3 quesiti da risolvere in 120 minuti utili a valutare il grado di preparazione del candidato sulla disciplina specifica della classe di concorso; seconda prova, consistente in 2 quesiti a risposta aperta, da risolvere in 60 minuti, per l’accertamento della conoscenza delle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche in relazione alla classe di concorso;

consistente in 2 quesiti a risposta aperta, da risolvere in 60 minuti, per l’accertamento della conoscenza delle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche in relazione alla classe di concorso; prova orale, un colloquio con progettazione di un’attività didattica, della durata di 45 minuti, per valutare le conoscenze del candidato sulle discipline della classe di concorso scelta e la capacità di progettazione didattica con riferimento alle TIC.

Per i posti sul sostegno la prova scritta risulterà utile per la verifica della preparazione sulla pedagogia speciale e sulla didattica per l’inclusione scolastica. Consiste nella risoluzione di 2 quesiti a risposta aperta, da completare in 120 minuti, sulle metodologie didattica da applicare alle diverse tipologie di disabilità e sull’inclusione scolastica.

La prova orale invece valuta la capacità del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità, con riferimento agli ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi anche con l’impiego delle TIC. Inoltre, verrà accertata la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2.

I docenti delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere dovranno affrontare la prova scritta e orale nella lingua oggetto di insegnamento.

Concorso ordinario scuola secondaria: programma e valutazione titoli

Le materie di riferimento per la preparazione sono quelle previste dal Concorso a cattedra 2016. Le seguenti tabelle indicano programmi, articolazione delle prove e titoli:

Allegato A – programmi e articolazione prove scritte per posti comuni, posti di sostegno e singole classi di concorso;

Allegato B – criteri di valutazione per prove orali e pratiche;

Allegato C – titoli;

Allegato D – corrispondenza titoli di abilitazione.

Le commissioni assegneranno a titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo di 20 punti.

Concorso ordinario scuola secondaria: graduatoria e servizio

Al termine delle procedure concorsuali verrà stilata una graduatoria di vincitori a livello regionale con valenza biennale, riformata con un concorso successivo ogni due anni.

Per l’anno di prova i docenti vincitori verranno assegnati su una scuola, nella quale dovranno rimanere per altri 4 anni nella stessa mansione e classe di concorso.

Concorso ordinario scuola secondaria: libri

