Concorso Collaboratori Amministrativi Liguria, 55 posti: chi può partecipare e come prepararsi

Nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 24 Aprile 2020 sono pubblicati due bandi di Concorso Collaboratori Amministrativi Liguria per la selezione di 55 unità da assumere a tempo indeterminato presso Enti e Istituti del Servizio Sanitario della Regione.

Fissato al 24 Maggio ore 12 il termine per la trasmissione delle domande di partecipazione. La prima procedura mira a selezionare professionalità con competenze giuridiche, mentre la seconda professionalità con competenze economico/finanziarie.

Vediamo posti, requisiti, modalità di invio domanda e prove.

Due i concorsi pubblici diffusi con avviso in Gazzetta Ufficiale:

I posti sono suddivisi nei vari Enti e Istituto del sistema sanitario ligure: Alisa, Asl 1, Asl 2, Asl 3, Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Istituto Giannina Gaslini – IRCCS, Ospedale Evangelico Internazionale, Asl 4 e Asl 5.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per le procedure di selezione del settore pubblico. Ovvero:

Per il profilo di Collaboratore Amministrativo è richiesto un Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollenti secondo il previgente ordinamento o Laura Specialistica/Magistrale equiparata.

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e il candidato deve allegare il relativo provvedimento alla domanda.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa telematicamente entro le ore 12 del 24 Maggio con la piattaforma asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it.

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine dei bandi.

Al fine della formulazione delle graduatorie di merito per ciascuna procedura verranno attribuiti 100 punti, rispettivamente:

La selezione è così articolata:

