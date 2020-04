Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, bando in Gazzetta: requisiti, prove e posti per Regione

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.104 del 21 Aprile è stato pubblicato il bando del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: il 30 Aprile era la data ultima indicata dal Decreto Milleproroghe. Il 20 Aprile si è tenuta la discussione con i sindacati che hanno ricevuto le bozze dal Ministero.

Leggi il decreto in Gazzetta

Rispetto alla precedente bozza il Miur ha rideterminato i conteggi dei posti disponibili per i prossimi anni scolastici, vista la proroga del Decreto Scuola alle graduatorie del concorso 2016 fino al prossimo anno e l’immissione in ruolo sui posti di Quota 100.

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 infatti era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul concorso per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Miur erano stati indicati 16.959 posti liberi, numero che attualmente potrebbe essere soggetto a lievi variazioni. Le assunzioni sarebbero così organizzate:

10.624 posti per l’anno scolastico 2020/2021;

6.335 per l’anno 2021/2022.

Attualmente, i dati ministeriali aggiornati prevedono 12.863 posti. I concorsi verranno espletati ogni 2 anni esclusivamente per i ruoli e per le regioni nelle quali ci sia un’effettiva necessità di personale docente e, solamente in prima applicazione, qualora le graduatorie precedenti siano esaurite.

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: requisiti di partecipazione

Al Concorso Ordinario Infanzia e Primaria sono amessi a partecipare tutti gli individui in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea in scienze della formazione primaria o con titolo conseguito all’estero ma riconosciuto dalla normativa italiana;

o con titolo conseguito all’estero ma riconosciuto dalla normativa italiana; diploma di Istituto Magistrale o titolo estero equivalente conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;

Per i posti di sostegno è richiesto in aggiunta il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Non sono necessari invece requisiti di servizio (36 mesi) e i 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogice e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo, i docenti specializzandi del IV ciclo di Tfa Sostegno e, con riserva, coloro i quali abbiano presentato domanda di riconoscimento di titoli conseguiti all’estero entro i termini stabiliti.

I candidati possono concorrere solamente in un’unica regione per una o più procedure concorsuali.

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: posti per Regione

I dati ministeriali con le suddivisioni per Regioni e posti potrebbero subire ancora variazioni. Nelle Regioni con zero posti a disposizione non verrà attivata alcuna procedura concorsuale.

Il Concorso Infanzia e Primaria può essere bandito, infatti, solo nelle regioni con posti vacanti nel biennio di riferimento.

Ecco una tabella riassuntiva:

Posti Comuni Infanzia Posti Sostegno Infanzia Regione Biennio 2020/2022 Biennio 2020/2022 Abruzzo 25 15 Basilicata 0 3 Calabria 0 67 Campania 0 0 Emilia Romagna 101 75 Friuli Venezia Giulia 40 9 Lazio 0 72 Liguria 53 40 Lombardia 222 236 Marche 61 1 Molise 0 1 Piemonte 185 214 Puglia 0 38 Sardegna 9 8 Sicilia 0 4 Toscana 185 150 Umbria 31 3 Veneto 0 78 Totale 912 1014

Posti Comuni Primaria Posti Sostegno Primaria Regione Biennio 2020/2022 Biennio 2020/2022 Abruzzo 73 12 Basilicata 35 2 Calabria 0 37 Campania 0 4 Emilia Romagna 508 617 Friuli Venezia Giulia 189 75 Lazio 349 121 Liguria 234 307 Lombardia 1509 2086 Marche 120 0 Molise 0 4 Piemonte 462 964 Puglia 84 24 Sardegna 192 63 Sicilia 257 31 Toscana 365 424 Umbria 88 22 Veneto 639 1040 Totale 5104 5833

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria: prove d’esame

Secondo quanto contenuto nell’ultima bozza, la procedura selettiva del Concorso Ordinario infanzia e Primaria è così strutturata:

prova preselettiva , attivata qualora il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti a concorso;

, attivata qualora il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti a concorso; prova scritta ;

; prova orale ;

; valutazione dei titoli.

Scarica la bozza

Nell’allegato del decreto sono indicati i programmi delle singole prove per la scuola dell’Infanzia e della Primaria. Per le regioni autonome o con bilinguismo verranno adattate le disposizioni dell’allegato alle specificità.

Il termine di partecipazione alla procedura cade al trentesimo giorno rispetto alla pubblicazione del bando.

Prova preselettiva

La prova preselettiva del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria verrà attivata nel caso in cui le domande superino di 4 volte il numero dei posti messi a concorso.

Sarà computer-based e mirerà a verificare le conoscenze di logica, di comprensione del testo e della normativa scolastica. Ci saranno 50 domande a risposta multipla da risolvere in 50 minuti, delle quali:

20 di logica;

20 di comprensione testuale;

10 sulla normativa scolastica.

I quesiti della preselettiva verranno estratti da una banca dati pubblicata sul sito del Miur almeno 20 giorni prima della prova. Il bando fornirà indicazioni utili sulla sua attivazione.

Il punteggio della prova preselettiva non inciderà sulla valutazione finale della graduatoria di merito. Ogni risposta corretta varrà 1 punto, mentre le risposte errate, non date o multiple zero punti.

Prova scritta

I candidati che avranno superato la preselettiva, in un numero pari a 3 volte i posti messi a concorso in ogni regione e per ciascuna procedura, verranno ammessi alla prova scritta.

L’esame sarà composto da 3 quesiti, differenziati per posti comuni e posti di sostegno.

Per i posti comuni:

2 domande con risposte aperte su tematiche disciplinari, culturali e professionali per accertare le conoscenze e le competenze didattico-metodologiche;

una comprensione del testo in lingua inglese, livello B2, con 8 domande a risposta chiusa.

Per i posti sul sostegno:

2 quesiti a risposta aperta sulle metodologie didattiche di intervento su diversi tipi di disabilità e sull’inclusione scolastica;

1 comprensione del testo in lingua inglese, livello B2, con 8 domande a risposta chiusa.

Prova orale

La prova orale, della durata di 30 minuti, sarà finalizzata a conoscere le competenze nella progettazione di un’attività didattica e la lingua inglese (al livello B2).

Per i posti comuni mirerà ad accertare la preparazione del candidato sulle discipline e sulle competenze indicate nell’allegato A: padronanza delle materie e progettazione didattica efficace anche attraverso le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC).

Per i posti di sostegno l’esame verterà sul programma dell’allegato A specifico e in particolare: definizione degli ambienti di apprendimento, progettazione didattica e curricolare, inclusione e raggiungimento obiettivi rispetto ad ogni tipologia di disabilità anche con le TIC.

I criteri di valutazione della prova orale sono riportati nelle griglie di valutazione contenute negli allegati B1, B2, B2 e B4.

Scarica gli allegati B

Graduatoria

Al termine della procedura concorsuale verrà stilata una graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura; i vincitori verranno immessi in ruolo successivamente al periodo di formazione e di prova.

Concorso ordinario Infanzia e Primaria: preparazione

Il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria è già stato autorizzato, la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale è davvero imminente.

Per la preparazione consigliamo i seguenti kit completi:

