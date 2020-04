Tfa Sostegno 2020: come iscriversi, nuove scadenze ed elenco completo bandi Università

Il Decreto 11 Marzo ha comportato il rinvio delle prove preliminari del V ciclo Tfa Sostegno 2020: il 18 e 19 Maggio si terranno presso le sedi individuate dalle Università.

La data è unica in tutto il territorio nazionale.

L’inasprimento delle misure precauzionali per combattere la propagazione del virus COVID-19 ha portato anche alla proroga dei termini di iscrizione.

I corsi di formazione per ottenere la specializzazione per le attività di sostegno si concluderanno il 15 Giugno 2021, salvo prolungamento del periodo di efficacia delle disposizioni governative.

Nonostante il nuovo decreto, tra le testate di settore circola la notizia che al Ministero vogliano rinviare le prove a Settembre. Attendiamo conferma con disposizioni ufficiali.

Vediamo assieme come iscriversi correttamente, i bandi pubblicati dalle Università e le nuove scadenze.

Tfa Sostegno 2020: come iscriversi e pagare

Gli interessati per partecipare alle prove Tfa Sostegno devono pagare una tassa di iscrizione con importo variabile a seconda dell’Università che le gestisce.

Il costo può oscillare tra i 120 e i 200 euro ed è indicato nel bando.

Qualora i candidati superino le prove e rientrino nei posti a disposizione, dovrà essere pagata in aggiunta l’immatricolazione al corso Tfa.

In primis per l’iscrizione alle prove occorre completare la procedura guidata di iscrizione online sul portale dell’Università scelta (in fondo all’articolo i link diretti).

A seguire il pagamento che può essere effettuato in modalità diverse, a seconda delle indicazioni riportate nei bandi Tfa.

La procedura potrebbe richiedere di:

ultimare l’iscrizione e poi visitare la sezione Segreteria > Pagamenti, oppure

inserire gli estremi del pagamento o effettuarlo online.

Di seguito elenchiamo tutte le modalità per effettuare il pagamento:

MAV stampato , da pagare presso uno sportello bancario;

, da pagare presso uno sportello bancario; MAV online , da pagare seguendo la procedura della piattaforma di homebanking attiva presso la banca di riferimento. Sarà necessario confermare i dati e la password per avviare il pagamento tramite carta di credito o prepagata;

, da pagare seguendo la procedura della piattaforma di homebanking attiva presso la banca di riferimento. Sarà necessario confermare i dati e la password per avviare il pagamento tramite carta di credito o prepagata; PagoPA, per pagare il bollettino digitalmente o presso i punti accreditati.

Carte di credito e prepagate sono ammesse per i pagamenti online. Unica eccezione è la Postepay classica, non abilitata a questo genere di operazioni.

I possessori dovranno accertarsi di essere in possesso di una PostePay Evolution.

Non è possibile usare per il pagamento la Carta del Docente. Infatti sarà valida esclusivamente per saldare i costi dell’immatricolazione ai corsi, ovvero la fase successiva.

Come pagare iscrizione Tfa Sostegno con PagoPA

Gli Atenei consentono il pagamento dell’iscrizione Tfa Sostegno 2020 anche attraverso il sistema PagoPa, piattaforma nota e accreditata per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

Le modalità per saldare gli importi sono sempre due: online e presso punti fisici.

Per pagare la tassa di partecipazione online, sul sito o sull’applicazione mobile delle singole Università, bisogna cliccare su “Paga con Pago Pa”. L’utente verrà reindirizzato al circuito di pagamento e potrà scegliere tra addebito su conto corrente o carta di credito.

Cliccando invece su “Stampa avviso per Pago Pa” il candidato dovrà scegliere tra le alternative fisiche. I punti abilitati sono:

agenzie bancarie ;

; sportelli ATM abilitati ( bancomat );

); punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5 ;

; Uffici Postali.

Istruzioni pagamento Tfa Sostegno Università

Le Università hanno predisposto appositi moduli con le istruzioni per effettuare il pagamento sulle proprie piattaforme. Ecco un esempio: clicca qui e vai al documento.

Nel caso in cui l’Ateneo scelto abbia stilato una procedura fate sempre riferimento a quella, in quanto specifica per la piattaforma che utilizzerete.

Tfa Sostegno 2020: elenco bandi università e nuove scadenze

Gli interessati per partecipare devono far riferimento ai bandi Tfa Sostegno pubblicati dalle Università. Non c’è un’unica data di inizio e di fine per le iscrizioni.

In totale i posti a disposizione sono 19.585. Ecco le Università che hanno già fornito informazioni, con relative scadenze e posti:

A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus, chiunque abbia già effettuato l’iscrizione e stampato il MAV con data di scadenza precedente alle disposizioni, può pagare seguendo le istruzioni fornite dalle Università.

Per la preparazione delle prove preliminari consigliamo:

