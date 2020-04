Coronavirus: chi può riaprire dal 14 aprile in base al nuovo Decreto

In un’attesa e discussa Conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato il nuovo Decreto 10 aprile per la proroga fino al 3 maggio delle misure restrittive imposte a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il lockdown italiano va quindi avanti a oltranza, almeno fino ai primi giorni di maggio, quando il governo sarà chiamato a valutare e decidere se e in quali termini partire con la Fase 2, quella che ci obbligherà alla convivenza forzata con il virus, e quella che porterà a una graduale ripartenza del paese, delle attività e degli spostamenti.

Nel frattempo dal 14 aprile al 3 maggio sono quindi stati confermati i divieti agli spostamenti dei cittadini e la chiusura dei negozi, locali e attività produttive. Ci sono però alcune eccezioni inserite nel Dcpm 10 aprile: alcune attività possono riaprire i battenti.

Conte ha parlato del prolungamento delle restrizioni come di “Una decisione difficile ma necessaria, di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. Il comitato tecnico scientifico ci ha dato una conferma, i segnali sono incoraggianti. Le misure fin qui adottate stanno funzionando. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi”.

Il nuovo Decreto 10 aprile firmato dal Premier (Dcpm 10 aprile 2020), in corso di pubblicazione in gazzetta, con la proroga delle misure, è stato nel frattempo pubblicato sul sito del Governo.

Riepiloghiamo in sintesi quali attività restano chiuse e quali possono riaprire dal 14 aprile in base alle nuove regole, che ci accompagneranno fino al 3 maggio.

Decreto 10 aprile: le restrizioni prorogate al 3 maggio

Il nuovo Dcpm 10 aprile firmato da Conte conferma tutte le misure che limitano spostamenti e attività produttive, con alcune eccezioni inserite.

Ci sono novità sulle riaperture. In sostanza, la maggior parte delle attività resterà chiusa fino al 3 maggio. Entrano nel decreto però alcune deroghe, a cui è concesso entrare nella lista dei negozi e attività produttive che possono restare aperti: riparte il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, riaprono le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, così come riparte la silvicoltura e gli studi professionali, e poco altro. Imperativo per tutti però: garantire tutte le regole di sicurezza. Se non si potrà farlo allora si resta chiusi.

In concreto questi sono i divieti prorogati al 3 maggio: Quelli che già conosciamo e che ci stanno costringendo alla doverosa reclusione in casa e all’impossibilità di frequentare luoghi pubblici e locali, oltre alla chiusura di aziende e attività produttive:

divieto di spostamenti se non per comprovate necessità, motivi di salute e lavoro,

autocertificazione per gli spostamenti concessi,

mantenere la distanza minima di un metro tra persone,

divieto di andare nelle seconde case,

negozi e locali chiusi, ad eccezione di quelli di prima necessità

eventi pubblici, manifestazioni e assembramenti vietati,

vietate le competizioni sportive,

vietati gli allenamenti dei professionisti,

vietate le attività produttive, ad eccezioni di quelle essenziali e delle nuove deroghe

Decreto 10 aprile: chi può riaprire dal 14 aprile

Vediamo ora invece chi può ripartire dal 14 aprile, con l’apertura delle serrande e delle attività, sempre con l’obbligo di garantire le dovute regole di sicurezza.

Tra le novità sulle riaperture spuntano nel Decreto:

il commercio di carta , cartone e articoli di cartoleria,

, cartone e articoli di cartoleria, le librerie e cartolibrerie,

i negozi di vestiti per bambini e neonati,

e neonati, gli studi professionali ,

, le attività di silvicoltura (taglio boschi) e forestali,

(taglio boschi) e la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici,

l’industria del legno (eccetto i mobili),

(eccetto i mobili), negozi non specializzati di computer e periferiche,

attrezzatura per telecomunicazioni, audio, video, elettrodomestici,

negozi specializzati in prodotti medicali e ortopedici,

riaprono anche le lavanderie,

riparazione e manutenzione di aerei e treni,

call center solo per chiamate in entrata

solo per chiamate in entrata cura e manutenzione del paesaggio

Decreto 10 aprile: esclusi dalle riaperture

Dalla possibilità di riaprire restano ancora esclusi ad esempio barbieri e parrucchieri, i bar, i ristoranti, i pub, le attività ludiche. E molto altro.

Decreto 10 aprile: elenco di tutte le attività consentite

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Silvicoltura ed utilizzo aree forestali

Pesca e acquacoltura

Estrazione di carbone

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

Industrie alimentari

Industria delle bevande

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione di imballaggi in legno

Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

Fabbricazione di vetro cavo

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

Fabbricazione di computer e unità periferiche

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Fabbricazione di casse funebri

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92,

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Ricerca scientifica e sviluppo

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di pulizia e disinfestazione

Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Tutto ovviamente potrà avvenire solo nel rispetto di tutte le regole di sicurezza.

