Concorsi Ministero Giustizia 2020, 4000 posti per diplomati e laureati: i bandi in arrivo

Nuovi Concorsi Ministero Giustizia 2020 in via di pubblicazione: dallo scorso dicembre si parla di più di 4.000 assunzioni. Già annunciati il Concorso 2700 Cancellieri Esperti, il Concorso 400 Direttori Amministrativi e il Concorso Magistratura per 402 posti.

Ma non è finita qui. Il Ministero ha autorizzato anche un Concorso Dirigenti Istituti Penitenziari per un totale di 35 posti, procedura aperta anche ai candidati esterni. Inoltre:

800 unità a tempo determinato di un anno (200 di area I/F2 e 600 di area II/F2) che potrebbero essere selezionate tramite i Centri per l’Impiego, autorizzate dal Decreto Sicurezza Bis;

1095 Funzionari a tempo determinato (1 anno), autorizzate dal Decreto Milleproroghe;

237 Assistenti geometrici.

Vediamo in sintesi tutte le procedure in arrivo di cui abbiamo informazioni ufficiali e precise, approfondendo requisiti e prove. Aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità.

Concorsi Ministero Giustizia 2020: 35 Dirigenti Istituti Penitenziari

Tra i Concorsi Ministero Giustizia annunciati per quest’anno, è passato un pò in sordina il Concorso 35 Dirigenti Istituti Penitenziari. Il bando dovrebbe uscire nelle prossime settimane e porterà ad assunzioni a tempo indeterminato. Uscito il Decreto in Gazzetta. Secondo le indicazioni ufficiali non tarderà molto, in quanto trattasi di figure necessarie.

Il 15% dei posti è riservato prioritariamente ai dipendenti inquadrati nell’area C, ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, con laurea magistrale e almeno 3 anni di servizio nella medesima posizione.

Anche gli esterni tuttavia devono superare le prove, infatti la riserva è valutata al momento della formulazione della graduatoria finale.

Requisiti

Possono partecipare al concorso i candidati con i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non aver riportato condanne penali;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego statale per le motivazioni indicate nel decreto;

laurea magistrale o specialistica nelle classi sottoindicate, titoli equiparati di vecchio ordinamento oppure titoli esteri con dichiarazione di equivalenza.

Le classi di laurea ai sensi del vigente ordinamento sono: LMG/01 Giurisprudenza, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM/62 Scienze della politica, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economico-aziendali e 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni.

Prove

La graduatoria verrà formulata sulla base del punteggio conseguito nelle 3 prove scritte e nel colloquio orale.

La prima prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

diritto penitenziario;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale e pubblico;

diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);

elementi di procedura penale;

contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;

scienze dell’organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.

Con la pubblicazione del bando verremo a conoscenza del numero di domande e della predisposizione di una banca dati.

La seconda e la terza prova scritta, della durata di 8 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di due elaborati sulle materie:

diritto penitenziario;

diritto amministrativo.

Per accedere all’orale i candidati devono aver superato entrambe le prove con un punteggio minimo di 21/30.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte ed ulteriori:

elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I del codice civile (delle persone e della famiglia);

diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore;

lingua inglese;

capacità e attitudini all’uso delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche;

prova facoltativa di lingua straniera, per i candidati che ne abbiano fatto richiesta in fase di domanda.

I vincitori verranno ammessi a frequentare un corso iniziale della durata di 18 mesi, con formazione teorico-pratica e tirocinio operativo.

I dirigenti verranno poi assegnati ai vari Istituti Penitenziari e dovranno rimanervi per un periodo non inferiore ai 3 anni.

Concorsi Ministero Giustizia 2020: 2700 Cancellieri Esperti

Prevista entro maggio la pubblicazione del bando di Concorso 2700 Cancellieri Esperti, da allocare nelle varie sedi situate sul territorio italiano e da inserire nella II area con fascia retributiva F3.

Requisiti

Requisito fondamentale per la partecipazione è sicuramente il conseguimento di un diploma di maturità. Saranno richiesti anche requisiti generali per l’accesso a tutte le procedure concorsuali.

Al momento non sono noti limiti d’età che impediscano l’ammissione alla procedura.

Prove

La selezione potrebbe essere gestita dal Formez e svolta nel territorio della Città Metropolitana di Roma.

I candidati potrebbero affrontare una prova preselettiva, una prova scritta e un colloquio orale. Attendiamo il bando per la conferma, al momento ci atteniamo alla procedura già prevista gli scorsi anni per un profilo similare: quello degli Assistenti Giudiziari.

Generalmente, la prova preselettiva viene attivata con la ricezione di un determinato numero di domande e opera una prima scrematura.

Seguendo questa linea, le materie di questo primo step potrebbero essere:

logica;

diritto costituzionale;

diritto amministrativo.

A questa prova seguiranno lo scritto e il colloquio orale, con le quali verrà verificata anche la conoscenza della lingua straniera e delle principali apparecchiature informatiche.

Concorsi Ministero Giustizia 2020: 1095 Funzionari

Il Concorso Ministero Giustizia per 1095 Funzionari è stato previsto dal Decreto Milleproroghe. Le assunzioni saranno a tempo determinato nell’area III e posizione economica F1.

Si tratta di assunzioni straordinarie in quanto il Ministero ha evidenziato la necessità di intervenire sui procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna in arretrato e di verificare l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei reati.

Potrebbero essere interessati solamente alcuni uffici giudiziari del territorio italiano.

Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso di una laurea nelle discipline economiche e giuridiche probabilmente. Ne avremo la certezza esclusivamente con la pubblicazione del bando.

Necessari inoltre tutti i requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici.

