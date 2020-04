Concorso Comune Verona, 50 istruttori tecnici: requisiti, prove e programmi

Pubblicato un nuovo bando di Concorso Comune Verona sul sito istituzionale dell’amministrazione, come disposto dal Piano annuale delle assunzioni stilato sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni. Al via la selezione per il reclutamento di 50 istruttori tecnici, in categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Rispetto al totale dei posti, 15 sono riservati ai militari delle Forze Armate e 10 ai dipendenti in servizio di ruolo presso l’Ente.

Vediamo assieme tutte le informazioni utili per partecipare alla selezione.

Concorso Comune Verona: requisiti

I candidati al Concorso Comune Verona per tecnici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado presso Istituto Tecnico del Settore Tecnologico, diploma di maturità tecnica di vecchio ordinamento, Laurea triennale/magistrale o titoli equiparati ed equipollenti ai sensi del vigente ordinamento;

cittadinanza italiana nonchè di uno stato Membro dell'Unione Europea o di Paesi Terzi con validi requisiti di soggiorno ai sensi del vigente ordinamento in materia e conoscenza della lingua italiana;

italiana nonchè di uno stato Membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con validi requisiti di soggiorno ai sensi del vigente ordinamento in materia e conoscenza della lingua italiana; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego;

essere in regola con gli obblighi di leva e le disposizioni sul reclutamento militare;

non essere stato escluso dall’ elettorato politico attivo ;

; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Scarica il bando

Concorso Comune Verona: invio domande

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata attraverso il sito dedicato del Comune concorsionline.comune.verona.it entro il 22 Aprile 2020.

Il primo step sarà la registrazione al portale. Una volta ricevuta la mail di conferma dell’attivazione si potrà procedere all’iscrizione al concorso.

Concorso Comune Verona: prove

La selezione consisterà in un esame scritto, con quiz a risposta multipla o sintetica, e uno orale. Qualora l’amministrazione riceva un numero elevato di domande potrà decidere di attivare una prova preselettiva, con quiz sulle materie previste dal programma concorsuale.

Il punteggio in graduatoria sarà formulato sulla base della valutazione dei titoli e sul voto di superamento delle prove.

Il programma d’esame è il seguente:

Elementi normativi in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;

Elementi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Normativa in materia di installazione e segnalazione di cantieri stradali;

Elementi di legislazione edilizia e urbanistica;

Nozioni di estimo, contabilità lavori e topografia;

Sportello Unico per le Attività Produttive;

Catasto (terreni, fabbricati, aggiornamento catastale);

Sistemi Informativi Territoriali;

Elementi in materia di Codice degli Appalti, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti sotto soglia;

Nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai diritti e doveri ed alle responsabilità dei pubblici dipendenti (D.lgs.165/2001 e C.C.N.L.);

Cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy.

Per la preparazione consigliamo:

