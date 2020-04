Coronavirus: Italia chiusa fino al 13 aprile. Conte firma il Decreto di proroga delle restrizioni

Le misure restrittive introdotte per l’emergenza Coronavirus saranno prorogate fino al 13 aprile. Non possiamo permetterci di allentare la presa. Questo il succo delle parole del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa questa sera (1° aprile) ha confermato lo slittamento della chiusura delle attività economiche e del divieto di spostamento per i cittadini.

“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell’emergenza. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto e di alleviare i disagi e sacrifici a cui siete sottoposti”. Così il premier ha esordito davanti ai giornalisti e all’Italia.

“Si iniziano a vedere gli effetti delle misure”, ha ribadito Conte. Ma evidentemente non tanto da poter decidere di riaprire tutto, perché dobbiamo ancora fare i conti con un virus altamente contagioso. Il rischio è di vanificare tutti gli sforzi fatti.

Ragione per cui il premier ha annunciato di aver firmato il Decreto con la proroga delle restrizioni fino al 13 aprile.

“Ci rendiamo conto che vi chiediamo ulteriore sforzo. Ma se smettessimo di rispettare le regole tutti gli sforzi fatti sarebbero vani e pagheremmo un prezzo altissimo”, ha continuato Conte, ribadendo l’invito a tutti di rispettare misure e divieti imposti.

Ha poi trovato spazio anche per quella parte di cittadini che non rispettano le regole.

“C’è una sparuta minoranza che non rispetta le regole. Ricordo che abbiamo disposto sanzioni severe, perché non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni possa provocare un danno per tutti”.

Nel momento in cui cambieranno i numeri, il premier ipotizza lo sviluppo della fase 2, quella della convivenza col virus e poi la fase 3, quella dell’uscita dell’emergenza, la fase della ricostruzione, del rilancio della vita sociale ed economica del Paese.

