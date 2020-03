Tfa Sostegno 2020: prova preliminare rinviata a maggio, il Decreto

Con il Decreto 11 Marzo sono state rinviate al 18 e 19 Maggio le prove preliminari del V ciclo del Tfa Sostegno 2020: a seguito delle misure di contenimento per bloccare la diffusione del Coronavirus – e la conseguente sospensione delle procedure concorsuali – i corsi di formazione per ottenere la specializzazione per le attività di sostegno si concluderanno il 15 giugno 2021.

Il presente, va a sostituire le disposizioni sulle prove del DM 95 del 12 Febbraio che, oltre alla suddivisione dei 19.585 posti, fissava al 2 e al 3 Aprile le date di svolgimento delle prove.

Vediamo assieme le date, come si svolgerà la selezione, alcuni esempi di quiz e risorse utili per lo studio.

Tfa Sostegno 2020: requisiti

I requisiti per accedere ai corsi, le modalità di svolgimento e i programmi di studio della selezione sono stati indicati nel decreto “sostegno” del 30 Settembre 2011, integrato dal decreto n.92 dell’8 febbraio 2019.

Per la Scuola Infanzia e Primaria sono necessari:

laurea in Scienze della Formazione Primaria;

oppure diploma magistrale (compresi il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso istituti magistrali);

oppure un titolo analogo estero riconosciuto in Italia.

Per accedere ai corsi per la Scuola Secondaria di I e II grado non è più obbligatoria l’abilitazione specifica sulla classe di concorso, infatti è utile anche un titolo di laurea e 24 CFU in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Gli ITP (insegnanti tecnico-pratici) possono accedere con il diploma, fino all’anno scolastico 2024/2025.

Tfa Sostegno 2020: prove di ammissione

Il D.Lgs. 249/2010 determina che l’avviamento dei corsi di specializzazione e la formalizzazione dell’offerta didattica per ogni ordine e grado di scuola siano predisposte dalle singole Università.

Le prove sono le medesime in tutte le Università, varia solamente il contenuto dei quesiti e le date di svolgimento. La selezione iniziale si articola in questo modo:

test preliminare , della durata di 2 ore, consistente in 60 quesiti a risposta multipla su competenze professionali e linguistiche;

, della durata di 2 ore, consistente in 60 quesiti a risposta multipla su competenze professionali e linguistiche; una o più prove scritte , a discrezione delle Università, con quesiti a risposta aperta sulle materie della precedente prova;

, a discrezione delle Università, con quesiti a risposta aperta sulle materie della precedente prova; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove scritte e sulle motivazioni del candidato.

Non è stato fissato un punteggio minimo per il superamento della preselettiva, diversamente, per la prova scritta e orale, dovranno esser totalizzati almeno 21/30.

Al termine della selezione in accesso i candidati potranno frequentare il corso di specializzazione della durata di almeno 8 mesi. Al termine del percorso il candidato otterrà il diploma e l’acquisizione di 60 CFU.

Leggi il decreto

Tfa Sostegno 2020: test preliminare

Il 18 e 19 Maggio 2020 si terrà il test preliminare, con la seguente suddivisione per ordine e grado di scuola:

mattina del 18 Maggio – scuola dell’Infanzia;

pomeriggio del 18 Maggio – scuola Primaria;

mattina del 19 Maggio – scuola Secondaria di I grado;

pomeriggio del 19 Maggio – scuola Secondaria di II grado.

La prima prova da superare consiste in un test composto da 60 quesiti a risposta multipla, ognuno con 5 opzioni di risposta di cui una sola corretta.

Di questi:

20 quesiti sono dedicati alle competenze linguistiche e alla comprensione dei testi in lingua italiana, che includono anche domande di grammatica e comprensione verbale;

sono dedicati alle e alla in lingua italiana, che includono anche domande di grammatica e comprensione verbale; 40 quesiti, differenziati a seconda dell’ordine e del grado di scuola, riguardano le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente, organizzazione e giurisdizione in merito all’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (il riferimento completo all’art. 6 del DM 30 settembre 2011).

La valutazione è la seguente:

+ 0,5 per ogni risposta corretta;

0 per ogni risposta errata, mancata o multipla.

Tfa Sostegno 2020: come prepararsi

Agli aspiranti candidati consigliamo il volume con esempi di tracce dei precedenti 4 cicli e il seguente Kit, utile per la preparazione di tutte le prove concorsuali. Contiene:

test per la prova preliminare “Le competenze linguistiche e la comprensione dei testi”, II edizione;

manuale “Insegnante di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado” per tutte le prove d’accesso, II edizione;

“Tracce per la prova scritta”, II edizione.

Nella sezione online disponibile su www.maggiolieditore.it sono disponibili:

esempi delle prove ufficiali 2019 ;

; videolezioni per comprendere il ragionamento di risoluzione;

per comprendere il ragionamento di risoluzione; software di simulazione.

Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere al V ciclo del Tirocinio Formativo Attivo dedicato al sostegno didattico, come previsto dal Decreto MIUR del 12 febbraio 2020, n. 95.



È prevista nei primi mesi del 2020 la pubblicazione da parte delle Università dei bandi per accedere ai corsi di specializzazione del TFA Sostegno. L'iter di accesso ai corsi prevede:› prova preliminare: 60 quesiti a risposta multipla, dei quali 20 sulle competenze linguistiche e...



Consulta il catalogo completo dei volumi per la preparazione del Tfa Sostegno!

