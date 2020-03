Coronavirus: spostamenti concessi e non fino al 3 Aprile

Con l’entrata in vigore del DPCM 9 Marzo 2020, il cosiddetto Decreto “#IoRestoaCasa”, i divieti per contrastare la propagazione del Coronavirus si estendono a tutto il territorio nazionale con efficacia dal 10 Marzo al 3 Aprile 2020.

Ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata. In quali casi però viene fatta eccezione?

Interviene in questa circostanza il Governo con un nuovo vademecum che chiarisce quali spostamenti possono essere fatti e con quali modalità.

Vediamoli assieme.

Coronavirus: cosa si può fare e non fare?

Il decreto “Io Resto a Casa” parla chiaro: il divieto di spostamento è valido in tutti i casi tranne che per «comprovati motivi di lavoro», «gravi esigenze familiari o sanitarie» o per l’acquisto di beni essenziali.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia vigileranno sull’osservanza delle regole.

La distanza di almeno un metro dalle altre persone deve comunque essere mantenuta in via precauzionale.

>> Tutto sul Decreto Io Resto a Casa <<

“Comprovate esigenze di lavoro”

E’ preferibile il lavoro da remoto, se concesso dall’azienda, oppure l’utilizzo di ferie e congedi.

Nel caso in cui il lavoratore abiti in un Comune diverso da quello di lavoro è giustificato per “comprovate esigenze lavorative”.

I lavoratori autonomi possono spostarsi per lavoro, purchè siano in grado di dimostrare che si sta andando o tornando in ufficio.

Importante l’utilizzo dell’autocertificazione per attestare la necessità lavorativa.

Accudimento nipoti e/o nonni

I nonni possono spostarsi all’interno e all’esterno del proprio Comune per accudire i nipoti, nel caso in cui i genitori siano a lavoro.

Medesima concessione anche per genitori separati che devono prendere il figlio a casa dell’altro genitore o per accudire nonni o familiari anziani.

Feste a casa

Sono vietate le forme di aggregazione e gli spostamenti per “comprovate esigenze lavorative, familiari o di salute”.

Fidanzati, parenti, amici fuori dal Comune

Pierpaolo Sileri, il viceministro della Salute, ha commentato a riguardo: “Se vivo a Roma e ho la fidanzata a Milano, non potrò andare da lei. L’amore, in questo periodo, deve lasciare il passo al rispetto delle regole. È bene che tutti lo capiscano“.

Stessa precauzione anche per gli spostamenti fuori dal Comune per andare a trovare amici e parenti. In quest’ultimo caso eccezione fatta per esigenze sanitarie o familiari.

Visite mediche

E’ possibile muoversi per controlli dal medico, fare analisi ed altri esami diagnostici sempre rispettando le regole di sicurezza sui contatti personali.

Spesa al supermercato

E’ consentito uscire di casa per acquistare beni di prima necessità come gli alimenti. La spesa deve essere fatta individualmente in prossimità della residenza o del domicilio.

Dicorso diverso invece per altri beni: sono ammessi spostamenti esclusivamente se indispensabili. Nelle FAQ del Governo è riportato l’esempio delle lampadine della luce che, se fulminate, devono essere sostituite per far sì che vi sia illuminazione.

Attività motoria o passeggiate

L’attività fisica è ammessa anche se individualmente.

Le passeggiate all’aperto possono essere fatte in luoghi non affollati, evitando la formazione di gruppi e tenendo la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

Attività Bar e Ristoranti

Come riporta il vademecum del Governo: “Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“.

L’apertura al pubblico di bar e ristoranti è esclusivamente nella fascia oraria dalle 6 alle 18. L’attività può proseguire in altri orari mediante consegne a domicilio pur rispettando le misure precauzionali per i contatti personali.

Luoghi culturali

Teatri, musei, cinema, biblioteche e altri luoghi culturali sono chiusi fino al 3 Aprile.

Scuole e Università

La didattica è sospesa fino al 3 Aprile. Gli esami e le sessioni di laurea potranno essere svolte con modalità a distanza o adottando le misure di sicurezza medico-sanitarie previste.

Anche i corsi di dottorato, i test di immatricolazione e il ricevimento di studenti verranno svolte con queste precauzioni.

Uffici Pubblici

Il vademecum cita: “L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line”.

Gli uffici pubblici rimarranno aperti anche se non è garantita la presenza di gel disinfettante per le mani, infatti “la presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle“.

Eventi e Cerimonie civili e religiose

Le linee guida del Ministero prevedono la sospensione di: “tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati)“.

Nonostante i luoghi di culto siano aperti, evitando assembramenti, le messe e le celebrazioni di altre confessioni religiose sono momentaneamente sospese.

Anche matrimoni civili e religiosi o funerali sono bloccati.

Turismo e trasporti

Le strutture ricettive sono aperte e forniscono servizi alimentari e bar oltre le 18 per i propri clienti.

Tuttavia non è possibile intraprendere nuovi viaggi. Infatti: “Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio“.

Gli aeroporti, le stazioni e tutti i trasporti pubblici saranno funzionanti per consentire il rientro nelle proprie case e/o spostamenti di comprovata necessità.

Coronavirus: soggetti con sintomatologie

Divieto assoluto di spostamento per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Chi presenta sintomatologie da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 deve rimanere a casa e contattare il proprio medico curante o direttamente i numeri verdi regionali.

Elenco numeri verdi regionali

Non bisogna in nessun caso andare al pronto soccorso.

Per saperne di più sul virus:

CORONAVIRUS 2019-nCoV Walter Pasini, 2020, Maggioli Editore 2020, La storia ci insegna che da sempre le società umane combattono, ciclicamente, la loro guerra contro le epidemie, questo nemico astuto, insidioso, implacabile, e soprattutto, privo di emozioni e scrupoli. Eppure, le società umane hanno sempre vinto. Oggi il progresso scientifico e...



Per scoprire misure di sostegno a imprese e famiglie: clicca qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA