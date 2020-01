Concorsi Mibact 2020, i bandi in arrivo: cosa aspettarsi

A breve verranno indetti nuovi Concorsi Mibact 2020. Dopo la riorganizzazione dell’ex Mibac a seguito del ritorno delle competenze in materia di turismo, l’attenzione del Ministero si concentra sulle assunzioni. Già dal 2019 sono iniziate le procedure per aumentare le quote di personale e far fronte all’esigenza di garantire una piena funzionalità di musei e siti di interesse storico/artistico.

L’aprifila è stato il Concorso 1052 Vigilanti Mibac, del quale recentemente sono stati pubblicati gli ammessi alla prova scritta, che dovrebbe consentire l’entrata in servizio dei vincitori entro fine 2020. Inoltre, sono stati effettuati scorrimenti di graduatorie di precedenti concorsi. Ma le assunzioni non si fermano qui: l’obiettivo del triennio 2019/2021 è di raggiungere 5.920 unità.

Vediamo quali concorsi verranno indetti.

Concorsi Mibact 2020: cosa sapere

Grazie ai Concorsi Mibac 2019 e agli scorrimenti delle graduatorie in essere, entro il 2020 verranno coperti 3276 posti.

Le nuove selezioni, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, verranno gestite dal Formez Pa.

Le unità richieste verranno assunte a tempo indeterminato. Sarà necessaria una laurea o un diploma a seconda dei profili a bando.

Concorsi Mibact 2020 per funzionari e assistenti

Già annunciato per il 2020 il bando per 250 unità di personale non dirigenziale nel profilo di “Funzionario Amministrativo“, con contratto a tempo indeterminato.

A seguire verranno indetti i seguenti concorsi:

841 unità di personale non dirigenziale nei profili specialistici a tempo indeterminato, delle quali 250 a decorrere dal 2021;

di personale non dirigenziale nei a tempo indeterminato, delle quali 250 a decorrere dal 2021; 398 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, suddivisi in 64 con profilo di Assistente Informativo e 334 con profilo di Assistente Amministrativo Gestionale ;

di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, suddivisi in 64 con profilo di e 334 con profilo di ; 100 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali.

I primi due bandi potrebbero essere pubblicati nel primo trimestre dell’anno, mentre per le 100 unità addette ai servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza è in corso la definizione con il dipartimento della Funzione Pubblica per autorizzare la procedura.

Concorsi Mibact 2020 per dirigenti

Sono previste anche due procedure di reclutamento per personale con qualifica dirigenziale di II fascia. Nello specifico:

65 profili specialistici e comuni , comprensivi di 5 dirigenti “architetti”, 4 dirigenti “archeologi”, 8 dirigenti archivisti di Stato;

, comprensivi di 5 dirigenti “architetti”, 4 dirigenti “archeologi”, 8 dirigenti archivisti di Stato; 20 dirigenti amministrativi, assunti tramite il corso/concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna).

La prima procedura potrebbe essere espletata nel primo trimestre di quest’anno, con la collaborazione del Formez Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA