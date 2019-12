Decreto Scuola è legge: pubblicato in Gazzetta, bandi secondaria a febbraio

Immissioni in ruolo

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 per ridurre i contratti a tempo determinato “i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati all’inserimento in altra Regione: i soggetti nelle graduatorie utili per l’immissione possono presentare istanza in territori diversi da quelli di pertinenza, ovvero in una o più provincie di una medesima regione per ciascuna graduatoria di provenzienza (17-bis);

entro il 10 settembre di ogni anno gli uffici scolastici dispongono le relative immissioni in ruolo (17-ter);

le immissioni in ruolo sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, "cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297" (17-quater). I docenti presenti nelle graduatorie dei Concorsi e nelle Gae di ogni ordine e grado possono partecipare ma nei successivi 5 anni non potranno presentare domanda di trasferimento e/o assegnazione. L'ordine di priorità rispettato sarà: graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;

graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi. Recupero posti disponibili per Quota 100: saranno straordinariamente nominati in ruolo i soggetti in posizione utile delle graduatorie valide per contratti a tempo indeterminato, “in posizione utile per la nomina rispetto alle facoltà assunzionali non utilizzate alla conclusione delle operazioni di immissione per l’anno 2019/2020”. La nomina ha decorrenza dal 1 settembre 2019. I soggetti scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e immissione in ruolo 2020/2021. Nessun aumento di organico per insegnare Educazione Civica dal settembre 2020.