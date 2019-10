Concorso 153 Infermieri Lazio, al via le iscrizioni: informazioni su requisiti, invio domanda, prove

Nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 84 del 22 Ottobre 2019 è stato pubblicato il bando del Concorso 153 Infermieri Lazio, in esecuzione della deliberazione n.606 del 20 Giugno 2019: la selezione verrà fatta sulla base dei titoli e del risultato delle prove, al fine di stilare una graduatoria di idonei e vincitori.

Il nuovo personale sarà così suddiviso:

40 Infermieri all’ Asl di Latina ;

Infermieri all’ ; 33 Infermieri all’ Asl di Frosinone ;

Infermieri all’ ; 80 Infermieri all’Asl di Viterbo.

Vediamo assieme requisiti, come partecipare e prove di selezione.

Speciale Concorsi Pubblici

Concorso 153 Infermieri Lazio: posti e riserve

I 153 posti messi a bando suddivisi tra Asl di Latina, Asl di Frosinone e Asl di Viterbo verranno assegnati nel seguente modo:

40 posti presso l’Asl di Latina

– 12 riservati ai volontari delle Forze Armate;

– 12 per il personale interno;

– 16 posti a concorso.

– 12 riservati ai volontari delle Forze Armate; – 12 per il personale interno; – 16 posti a concorso. 33 posti presso l’Asl di Frosinone

– 10 riservati ai volontari delle Forze Armate;

– 6 per il personale interno;

– 17 posti a concorso.

– 10 riservati ai volontari delle Forze Armate; – 6 per il personale interno; – 17 posti a concorso. 80 posti presso l’Asl di Viterbo

– 24 per i volontari delle Forze Armate;

– 56 posti a concorso.

Concorso 153 Infermieri Lazio: requisiti di partecipazione

Al Concorso 153 Infermieri Lazio potranno partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

cittadinanza italiana , di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o equiparazioni secondo la legge vigente;

, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o equiparazioni secondo la legge vigente; idoneità fisica all’impiego ;

; essere titolare di diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’ elettorato attivo ;

; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o interdetto da Pubblici Uffici;

Laurea in Infermieristica o titoli equivalenti;

o titoli equivalenti; iscrizione all’albo professionale degli Infermieri.

Leggi il bando

Concorso 153 Infermieri Lazio: come inviare la domanda

La domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta, deve essere redatta esclusivamente in via telematica sul sito www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi entro e non oltre il 30 giorno dalla pubblicazione del bando: il 21 Novembre 2019.

In fase di compilazione devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza e seguire attentamente le istruzioni riportate per una corretta trasmissione.

Concorso 153 Infermieri Lazio: prove di selezione

La procedura selettiva prevede:

prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; prova scritta , un test con quesiti a risposta sintetica sulle materie attinenti al profilo professionale;

, un test con quesiti a risposta sintetica sulle materie attinenti al profilo professionale; prova pratica , consistente nell’esecuzione di tecniche relative alla mansione svolta oppure nella predisposizione di atti;

, consistente nell’esecuzione di tecniche relative alla mansione svolta oppure nella predisposizione di atti; prova orale, un colloquio sulle discipline delle prove scritte con verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Per prepararsi al Concorso consigliamo il seguente volume:

Concorso 153 infermieri regione Lazio Autori Vari, 2019, Maggioli Editore 2019, Con la deliberazione n. 606 del 20 giugno 2019 le Asl di Latina, Frosinone e Viterbo hanno indetto il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 153 posti da collaboratore professionale sanitario, infermiere, cat. D, così suddivisi:- 40 posti presso l’ASL di Latina;- 33...



© RIPRODUZIONE RISERVATA