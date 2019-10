Concorsi Asp Catania: pubblicato bando per Infermieri e Oss. Al via le candidature

In Gazzetta Ufficiale speciale concorsi ed esami n.79 del 4 Ottobre 2019 è stato pubblicato il bando dei Concorsi Asp Catania, a seguito delle delibere del Direttore Generale n. 853 e 891 dell’11 Luglio 2019, per l’assunzione di 397 Infermieri e 227 Oss tramite procedure di mobilità regionali e interregionali e un conseguente concorso pubblico.

In questo articolo approfondiamo posti, requisiti e prove di selezione per i Concorsi Asp Catania.

Concorsi Asp Catania: 397 Infermieri

L’Azienda Sanitaria Provinciale Catania ha indetto una procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio e un conseguente concorso pubblico per la copertura di 397 posti di Infermiere con categoria D.

Posti a disposizione

I posti per le procedure di mobilità sono suddivisi tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione Sicilia in questo modo:

118 all’ Asp Catania ;

all’ ; 32 all’ ASP Enna ;

all’ ; 34 all’ ASP Messina ;

all’ ; 97 all’ ASP Ragusa ;

all’ ; 24 all’ ASP Siracusa ;

all’ ; 24 all’ Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania ;

all’ ; 36 all’ Azienda Ospedaliera Papardo Messina ;

all’ ; 13 all’ A.O.U. Policlinico Messina ;

all’ ; 19 all’I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Nel caso in cui l’esito delle procedure di mobilità sia negativo, in tutto o in parte, i posti non coperti verranno messi a concorso.

Tramite concorso pubblico è già stata indetta invece l’assunzione di 31 Infermieri presso l’ A.O.U Policlinico – V.E. di Catania.

Requisiti

Per partecipare ai Concorsi ASP Catania per Infermieri i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Infermieristica o titolo riconosciuto come equivalente dal vigente ordinamento;

Iscrizione all’Albo Professionale.

Invio domanda

Le domande di partecipazione, complete dei documenti richiesti, devono essere trasmesse tramite procedura telematica entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale: il 4 Novembre 2019.

Prove di selezione

L’iter selettivo dei Concorsi Asp Catania è così strutturato:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame; prova scritta , su un argomento scelto dalla Commissione inerente alle materie delle prove;

, su un argomento scelto dalla Commissione inerente alle materie delle prove; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche della professione;

, esecuzione di tecniche specifiche della professione; prova orale, sulle discpline a concorso con verifica della conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi informatici.

Preparazione

Per la preparazione consigliamo il seguente kit:

Concorsi Asp Catania: 227 Operatori Socio Sanitari

L’Azienda Sanitaria Provinciale Catania ha indetto una procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio e un contestuale concorso pubblico per la copertura di 227 posti di Operatore Socio Sanitario con categoria Bs.

Posti a disposizione

I posti per le procedure di mobilità sono così suddivisi nelle Aziende Sanitarie territoriali:

76 all’ Asp Catania ;

all’ ; 29 all’ Asp di Enna ;

all’ ; 42 all’ Asp di Ragusa ;

all’ ; 15 all’ Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania ;

all’ ; 15 all’ A.O.U. Policlinico Messina ;

all’ ; 50 all’I.R.C.S.S. Bonino Pulejo Messina.

Nel caso in cui le procedure di mobilità abbiano un esito negativo verranno coperti i posti tramite concorso.

Contestualmente è stato indetto un Concorso Pubblico per la copertura di:

60 all’ Asp Catania ;

all’ ; 46 all’ ARNAS Garibaldi Catania ;

all’ ; 21 all’ A.O.U. Policlinico – V.E. Catania ;

all’ ; 32 all’Azienda Ospedaliera Papardo Messina.

Requisiti

I candidati per partecipare alle procedure dei Concorsi Asp Catania per Oss devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

diploma di maturità o assolvimento dell’obbligo scolastico;

qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Invio domanda

Le domande di partecipazione, complete dei documenti richiesti, devono essere inviate entro e non oltre il 4 Novembre 2019.

Per l’invio delle domande è stata appositamente creata una procedura telematica attiva dal giorno di pubblicazione del bando.

Prove selettive

Il Concorso Asp Catania per la selezione di Oss prevede i seguenti step:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle discipline ad esame;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 1000, con quiz a risposta multipla sulle discipline ad esame; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche connesse alla mansione;

, esecuzione di tecniche specifiche connesse alla mansione; prova orale, un accertamento delle conoscenze delle discipline delle prove, dei contenuti formativi attinenti al ruolo, della legislazione sanitaria, della lingua inglese e dei principali sistemi informatici.

Preparazione

Per la preparazione del Concorso Asp Catania per Operatori Socio Sanitari consigliamo:

