Ministero Beni Culturali, ritornano competenze sul Turismo: cosa cambia e novità per concorsi

Novità per il Ministero Beni Culturali: entrato in vigore il Decreto Legge 21 Settembre 2019 n. 104 che stabilisce la riassegnazione delle competenze in materia di turismo, fino a oggi attribuite al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo dal D.L. 86/2018.

Vediamo assieme tutte le novità organizzative e sui Concorsi Mibac in svolgimento.

Ministero Beni Culturali: cosa cambia

Dal 22 Settembre 2019 al Mibac sono tornate le funzioni in materia di turismo nonchè le relative risorse umane, strumentali e finanziarie (compresa la gestione residui).

Come stabilito dal Decreto Legge 21 Settembre 2019 n. 104, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali continua a detenere funzioni di direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste.

La riorganizzazione per il Ministero Beni Culturali prevede:

fino al 31 Dicembre 2019 continuità delle strutture di competenza e delle dotazioni del Ministero delle Politiche Agricole;

continuità delle strutture di competenza e delle dotazioni del Ministero delle Politiche Agricole; dal 1 Gennaio 2020 trasferimento delle funzioni e riorganizzazione della dotazione organica con 27 uffici dirigenziali generali.

Il trasferimento delle funzioni, a modifica del D.Lgs. 30 Luglio 1999 n.300, comporta:

cambiamento della denominazione del Mibac in Mibact , ovvero “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

, ovvero “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; allocazione delle attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo.

Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo Statuto dell’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo deve essere modificato per prevedere la vigilanza del Mibact.

Leggi l’art. 1 del DL 104/2019

La conversione in legge del decreto deve essere attuata entro il 20 Novembre.

Al fine di favorire e semplificare il riordino delle funzioni fino al 15 dicembre i regolamenti di organizzazione potranno essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, in concordanza con il Ministro per la Pa e il Ministro Economia e Finanze, su delibera del Consiglio dei Ministri.

Ministero Beni Culturali: novità per concorsi

L’organizzazione, l’ordinamento e le competenze del Ministero Beni Culturali sono alcuni degli argomenti a bando per le prove scritte dei Concorsi Mibac e, certamente, del Concorso 1052 Vigilanti Mibac indetto ad agosto.

Non è ancora nota la tempistica di svolgimento della procedura selettiva ma le nuove disposizioni sulla riorganizzazione del Mibact potrebbero essere integrate.

Come annunciato nei mesi scorsi dall’ex Ministro Bonisoli, entro il 2019 verrà pubblicata una nuova procedura per 250 funzionari amministrativi.

Concorsi Mibac in arrivo

Il neo Ministro, invece, in un’intervista su Ansa ha appena annunciato un’enorme carenza di organico al Ministero per circa 4mila unità: sono previsti altri interventi a carattere urgente.

Concorso 1052 MIBAC Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Prova preselettiva Manuale e quiz Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale è un utile strumento di preparazione per superare la prova preselettiva del concorso per 1052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019 e gestito dalla...



© RIPRODUZIONE RISERVATA