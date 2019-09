Concorsi Polizia e Forze Armate 2019, autorizzate 12mila assunzioni

Firmato il DPCM 4 Settembre 2019 che autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità a supporto delle Amministrazioni del comparto sicurezza – difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Già a partire dall’Ottobre 2019 verranno attivate queste procedure di reclutamento straordinarie, anche con Concorsi Polizia e Forze Armate, per circa 12.000 posti di lavoro suddivisi tra:

Polizia ;

; Carabinieri ;

; Vigili del Fuoco ;

; Guardia di Finanza.

Vediamo assieme tutte le informazioni in merito.

Concorsi Polizia e Forze Armate 2019: il decreto

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Settembre 2019 è in corso di registrazione alla Corte dei Conti, per entrare poi in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma sono già noti i posti autorizzati: 11.950 per Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Di questi, da ottobre ed entro il 2019, verranno pubblicate le procedure per favorire il turnover di circa 10.000 unità di personale e le procedure straordinarie per 1.657 unità attivate grazie ai risparmi sulle cessazioni per il 2018.

Gli inserimenti verranno effettuati con contratti a tempo indeterminato.

Leggi il DCPM 4 Settembre 2019

Concorsi Polizia e Forze Armate 2019: numero di posti

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Settembre 2019 vedrà, quindi, ulteriori assunzioni rispetto a quelle già indicate dalla L.145 del 2018, meglio nota come Legge di Bilancio.

I posti di lavoro autorizzati in tutto sono:

4.538 per l’ Arma dei Carabinieri ;

per l’ ; 3.314 per la Polizia di Stato ;

per la ; 1.900 per la Guardia di Finanza ;

per la ; 1.440 per la Polizia Penitenziaria ;

per la ; 938 per i Vigili del Fuoco.

I Concorsi Forze dell’Ordine possono prevedere una prova preselettiva qualora il numero di posti sia elevato, che punterà su logica, cultura generale e/o materie specifiche.

All’uscita dei bandi verranno pubblicati volumi ad hoc ma per chi volesse iniziare a prepararsi, consigliamo questo volume del nostro catalogo:

Fonte Ministero della Pubblica Amministrazione

