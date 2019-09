Concorso Scuola Materna Torino 2019, 35 Insegnanti: cosa sapere per partecipare

Nuovo Concorso Scuola Materna Torino 2019 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 35 istruttori pedagogici: c’è tempo fino al 28 Ottobre per iscriversi.

I candidati verranno valutati sulla base dei titoli e del punteggio ottenuto nelle prove. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni contenute nel bando.

Concorso Scuola Materna Torino 2019: posti e riserve

Il Comune di Torino ha indetto un bando di concorso per la selezione di 35 Istruttori pedagogici, nel profilo specifico di Insegnanti di Scuola Materna, categoria C e posizione economica C1.

E’ fatta riserva di 10 posti per:

Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma, nonchè Volontari in servizio permanente;

Ufficiali di complemento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta.

I posti non assegnati per mancanza di candidati idonei, verranno attribuiti ai concorsisti che si sono posizionati meglio in graduatoria.

Concorso Scuola Materna Torino 2019: requisiti

I candidati al Concorso Comune Torino per 35 Insegnanti Scuola Materna entro la data ultima di invio domande devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani, di altro Stato Membro dell'Unione Europea o loro familiari titolari del diritto di soggiorno anche permanente, nonchè cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato/protezione sussidiaria;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a risposo;

titolo di studio:

– Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, a indirizzo Insegnante Scuola dell’Infanzia, o Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

– Diploma triennale o quinquennale sperimentale di scuola magistrale, diploma quadriennale o quinquennale di Istituto Magistrale conseguiti entro il 2001/2002.

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati maschi nati entro il 31 Dicembre 1985.

Concorso Scuola Materna Torino 2019: invio domande

Le domande di partecipazione, complete dei documenti richiesti, dovranno essere trasmesse con l’apposito modulo disponibile all’indirizzo www.comune.torino.it/concorsi entro le ore 13 del 28 Ottobre 2019.

Al termine della compilazione il sistema fornirà una ricevuta di invio domanda, che dovrà essere stampata e consegnata il giorno delle prove.

Concorso Scuola Materna Torino 2019: prove di selezione

La procedura selettiva prevede i seguenti step:

prova preselettiva , attivata con più di 2000 domande, a cui potranno accedervi tutti i candidati;

, attivata con più di 2000 domande, a cui potranno accedervi tutti i candidati; prova scritta , a cui avranno accesso i primi 1000 candidati in ordine di punteggio;

, a cui avranno accesso i primi 1000 candidati in ordine di punteggio; colloquio orale , per tutti coloro che abbiano conseguito un punteggio di almeno 36/60;

, per tutti coloro che abbiano conseguito un punteggio di almeno 36/60; valutazione dei titoli di servizio maturati dal Settembre 2009 al 31 Agosto 2019.

Le prove nel dettaglio

La procedura selettiva potrebbe essere affidata a Società esterne specializzate in selezione del personale, a cui competeranno la predisposizione e la correzione delle prove.

Prova preselettiva

Un test a risposta multipla su:

cultura generale;

ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale, velocità, precisione, resistenza allo stress e problem solving.

A partire dal 5 Novembre 2019 verranno indicate la data e la sede della prova.

Prova scritta

Un questionario a risposta multipla o un questionario a risposte aperte/sintetiche sulle seguenti materie:

lineamenti generali di pedagogia;

lineamenti di psicologia dello sviluppo dell’età infantile, con riferimento nello specifico alla fascia 3 – 6 anni;

contenuti della professionalità dell’insegnante di scuola materna: progettazione educativa e didattica, programmazione, valutazione, continuità educativa, organizzazione scolastica, inclusione scolastica, osservazione, disabilità e Bes, documentazione, tecniche e modalità di lavoro di gruppo tra docenti o bambini, rapporto con le famiglie e le altre agenzie educative;

ordinamento degli Enti Locali.

Prova orale

Un colloquio sulle materie della prova scritta e su nozioni relative al rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali.

Graduatoria

La graduatoria sarà valida per 3 anni dalla data di pubblicazione e può essere utilizzata per il conferimento di altri incarichi a tempo determinato.

