Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate, al via la prova oggettiva attitudinale. Cosa aspettarsi

Al via le sessioni di prova oggettiva attitudinale del Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate. Oggi, 18 Settembre, all’Ergife Palace di Roma il primo giorno d’esame per i candidati della Lombardia.

A maggio le “aprifila” della selezione sono state la Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano. La tempistica per le altre Regioni:

Lombardia dal 18 al 20 e dal 23 al 26 Settembre;

dal 18 al 20 e dal 23 al 26 Settembre; Liguria 27 Settembre;

27 Settembre; Veneto 2 e 3 Ottobre;

2 e 3 Ottobre; Friuli Venezia Giulia 4 Ottobre;

4 Ottobre; Provincia autonoma di Trento 4 Ottobre;

4 Ottobre; Umbria 10 Ottobre;

10 Ottobre; Marche 11 Ottobre;

11 Ottobre; Piemonte 16 e 17 Ottobre;

16 e 17 Ottobre; Lazio 18, 23, 24, 25, 28 Ottobre;

18, 23, 24, 25, 28 Ottobre; Emilia Romagna dal 29 al 31 Ottobre e il 4 Novembre;

dal 29 al 31 Ottobre e il 4 Novembre; Toscana dal 4 all’8 Novembre.

Vediamo assieme come è strutturata la prova e qualche esercizio per prepararsi.

Guida al Concorso Agenzia Entrate

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate: prova oggettiva attitudinale

La procedura selettiva del Concorso Agenzia Entrate 2019 è strutturata nel seguente modo:

prova oggettiva attitudinale;

prova oggettiva tecnico-professionale;

tirocinio tecnico-pratico;

prova orale.

Dall’aprile 2018, data in cui è stato bandito il Concorso, il diario delle prove è stato continuamente rinviato fino al 28 Giugno e la conseguente conferma finale dell’11 Settembre.

Avviso Agenzia Entrate 28 Giugno

La prova oggettiva attitudinale consiste in quesiti psicoattitudinali a risposta multipla, per verificare attitudini e capacità necessarie per la mansione che si andrà a ricoprire.

Il 15 Novembre 2019 verrà pubblicato il calendario degli ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale.

I candidati che verranno selezionati dovranno avere ottenuto un punteggio pari superiore a 24/30 e rientrare in graduatoria nel limite massimo di 5 volte i posti a disposizione. Anche coloro che si sono posizionati in ex aequo all’ultimo posto utile verranno ammessi.

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate: esercitazione

Per verificare la comprensione dei quesiti di logica, mettiamo a disposizione una batteria di quesiti e la relativa griglia di soluzioni:

Questionario Agenzia Entrate

Griglia risposte

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate: il giorno della prova

Nell’Avviso Agenzia Entrate 28 Giugno sono indicate le avvertenze per il giorno della prova.

I candidati dovranno presentarsi esclusivamente nel giorno e nell’orario di convocazione con documento d’identità e stampa della domanda di partecipazione firmata, pena l’esclusione dalla procedura.

Non è consentito introdurre in aula:

carta da scrivere, appunti, libri, dispense, raccolte testi, opuscoli e pubblicazioni di qualsiasi specie;

calcolatrici e apparecchi elettronici, anche spenti, che consentano la memorizzazione di dati e comunicazioni con l’esterno (smartphone, tablet, pc, smartwatch, etc);

borse, zaini, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.

E’ consentito introdurre invece:

effetti personali;

alimenti e bevande presentati in sacchetti trasparenti;

dispositivi medici a uso personale, previa certificazione medica da esibire al momento dell’identificazione.

Eventuali accompagnatori dei candidati con necessità previste dall’avviso, potranno accedere all’area concorsuale ma non ai locali in cui si svolgerà la prova.

Tempi aggiuntivi saranno concessi ai candidati di determinate categorie che ne abbiano fatto apposita richiesta.

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate: preparazione

Le sessioni di prova oggettiva attitudinale dureranno fino all’8 Novembre. Per chi non avesse ancora iniziato la preparazione, consigliamo il volume a cura di Giuseppe Cotruvo: noto autore di volumi e creatore nazionale di quiz di logica, brain training e cultura generale.

Il volume contiene:

informazioni sullo svolgimento dei concorsi e suggerimenti sull’approccio ottimale da adottare;

e suggerimenti sull’approccio ottimale da adottare; prove attitudinali dei Concorsi Agenzia delle Entrate assegnate in passato con risposte commentate ;

dei Concorsi Agenzia delle Entrate assegnate in passato con ; tipologie di quiz dei concorsi banditi dagli altri enti;

dei concorsi banditi dagli altri enti; accesso alle prove ufficiali e alle risposte delle ultime selezioni dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso agenzia delle entrate. 510 Funzionari Amministrativo-Tributari. Prova attitudinale Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è uno strumento innovativo per la preparazione della prova oggettivo attitudinale del Concorso Agenzia delle Entrate (G.U. 17 aprile 2018, n. 31), per il reclutamento di 510 Funzionari amministrativo-tributari. Un libro e un videocorso fusi in un unico prodotto editoriale per offrire...



© RIPRODUZIONE RISERVATA