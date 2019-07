Concorsi Pubblici 2019-2021: autorizzate nuove assunzioni dal Ministero

Pubblicato sul sito della Funzione Pubblica il DPCM 20 giugno 2019, recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento di personale ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165.

Entro il 2021 verranno indette nuove assunzioni per: Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero della Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Giustizia, Agenzia Industrie e Difesa, Agenzia per la Coesione Territoriale, Lega italiana Lotta ai Tumori, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vediamo assieme le figure richieste e i posti a disposizione.

Concorsi pubblici 2019-2021: i bandi autorizzati

Pubblicato il decreto ministeriale che prevede l’indizione di nuove procedure concorsuali e nuove assunzioni nel triennio 2019-2021.

In particolare, i bandi dei nuovi concorsi sono stati autorizzati per i seguenti posti e Amministrazioni:

Consiglio di Stato , 88 Funzionari Amministrativi, area III F1;

, 88 Funzionari Amministrativi, area III F1; Avvocatura Generale dello Stato , 41 Funzionari area F1 e F2, con 3 Funzionari reclutati da liste di collocamento;

, 41 Funzionari area F1 e F2, con 3 Funzionari reclutati da liste di collocamento; Ministero della Difesa , 100 Funzionari area F1 e F2;

, 100 Funzionari area F1 e F2; Ministero della Giustizia

– 35 Funzionari Contabili area III F1,

– 20 Assistenti Informatici area II F2,

– 400 Funzionari Giudiziari area III F1 (aggiuntivi ai 1850 già stabiliti),

– 400 Direttori area III F3,

– 2.700 Cancellieri esperti area II F3;

– 35 Funzionari Contabili area III F1, – 20 Assistenti Informatici area II F2, – 400 Funzionari Giudiziari area III F1 (aggiuntivi ai 1850 già stabiliti), – 400 Direttori area III F3, – 2.700 Cancellieri esperti area II F3; Agenzia Industrie e Difesa , 143 Assistenti area II F2, 9 Funzionari area III F1 e 2 Dirigenti II fascia;

, 143 Assistenti area II F2, 9 Funzionari area III F1 e 2 Dirigenti II fascia; Agenzia per la Coesione Territoriale , 3 Assistenti amministrativo-contabili area II F1;

, 3 Assistenti amministrativo-contabili area II F1; Inps , 9 Professionisti I livello Area Legale;

, 9 Professionisti I livello Area Legale; Ispettorato Nazionale del Lavoro

– 63 funzionari area III F1,

– 57 funzionari area II F1,

– 236 funzionari area II F1;

– 63 funzionari area III F1, – 57 funzionari area II F1, – 236 funzionari area II F1; Ministero Infrastrutture e Trasporti, 16 Dirigenti di II fascia e 54 Funzionari area III F1.

Le altre assunzioni verranno realizzate tramite scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi in corso di validità, procedure di mobilità, passaggi di ruolo del personale in comando, riammissioni in servizio e ammissioni dal corso concorso Sna.

