Rottamazione ter e Saldo e stralcio: riaperti fino al 31 luglio 2019

Via libera alla riapertura dei termini per Rottamazione ter e saldo e stralcio. La nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. La novità è stata introdotta nel Decreto Crescita approvato in via definitiva il 27 giugno 2019.

Nuova scadenza fissata per aderire a queste due tipologie di pace fiscale quindi è il 31 luglio 2019.

La riapertura della Rottamazione Ter prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio prossimo potrà presentare all’agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento solo di imposte e contributi senza sanzioni e interessi.

La riapertura rispetto alla scadenza del 30 aprile prevede che il contribuente dichiari entro il prossimo 31 luglio la propria volontà, con le modalità già previste per la rottamazione-ter, di voler aderire optando per il pagamento in un’unica soluzione al 30 novembre prossimo, ovvero in massimo 17 rate, la prima delle quali sempre al 30 novembre.

Rottamazione – saldo e stralcio: come pagare

Una volta effettuata l’adesione, il debito potrà essere saldato:

in un’unica soluzione (da versare entro il 30 novembre )

(da versare ) o dilazionando il pagamento in 17 rate (con il versamento della prima entro novembre e pari ad almeno il 20 per cento del totale).

Con il saldo e stralcio, invece, sarà possibile fare pace con il fisco pagando solo una quota delle somme dovute. Ricordiamo però che potrà accedere alla misura solo chi è in difficoltà economica (con un Isee fino a 20.000 euro).

