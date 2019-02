Quali sono i problemi e le criticità riscontrati dopo l’avvio dell’obbligo, ma soprattutto quali sono i nuovi scenari e le opportunità che ci attendono nei prossimi mesi?

Rispondono l’Agenzia delle Entrate e il Prof. Benedetto Santacroce.

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Questo cambio di metodologia ha accompagnato anche molti dubbi, sia a livello teorico che pratico, nonostante i preparativi e l’impegno da parte delle aziende e dei professionisti di settore per imparare le nuove normative e adeguare i propri sistemi a questa grande novità.

Difatti, questo grande cambiamento introduce delle procedure totalmente nuove, con molti dettagli tecnici e operativi che impiegheranno mesi prima di diventare automatismi. Non mancano poi le infinite eccezioni del caso, soprattutto considerando che metà delle partite IVA italiane è esonerata dall’obbligo, il che delineerà una situazione mista con diversi flussi da gestire.

Per fornire un supporto concreto alle aziende, Archiva ha deciso di organizzare un nuovo esclusivo seminario ad alto contenuto formativo e normativo, che avrà luogo nella prestigiosa cornice dell’Excelsior Hotel Gallia, nel cuore di Milano.

I relatori di questo seminario, tra i principali esperti italiani in materia di fatturazione elettronica, aiuteranno le aziende concretamente a correggere eventuali errori commessi finora, anche grazie ad una parte finale del seminario dedicata a rispondere alle domande dei partecipanti.

L’obiettivo di questo incontro sarà analizzare le principali criticità operative e procedurali emerse in queste prime settimane, conoscere le attività che sta portando avanti l’Agenzia delle Entrate per supportare gli operatori economici, ma, soprattutto, capire quali sono le novità normative che influenzeranno le decisioni dei prossimi mesi, creando scenari del tutto nuovi nel panorama economico e fiscale italiano ed europeo.

I relatori saranno: il Prof. Benedetto Santacroce, dello Studio Legale Tributario Santacroce & Partners e massimo esperto italiano in tema di fatturazione elettronica e conservazione digitale; l’Avv. Alessandro Mastromatteo, avvocato tributarista in Studio Legale Tributario Santacroce & Partners e membro del Forum Nazionale Fatturazione Elettronica ed e-procurement; il Dr. Mario Carmelo Piancaldini dell’Agenzia delle Entrate, Coordinatore del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e rappresentante italiano al Multi Stakeholders Forum on e-invoicing presso la Commissione UE.

Oltre a questi prestigiosi relatori, il seminario vedrà la partecipazione di due testimonial di eccellenza, Mediaset e Atlas Copco, che porteranno la loro personale esperienze nella gestione dei processi di fatturazione elettronica, mostrandoci gli ostacoli che hanno incontrato in queste settimane e spiegandoci come sono poi riusciti a trovare la giusta soluzione. Per l’occasione, ci anticiperanno anche le loro strategie e i loro obiettivi futuri per le proprie aziende nel campo delle tecnologie digitali.

Il seminario sarà un incontro cruciale, non solo perché andrà a fondo in determinate tematiche, molto tecniche e complesse, ma perché farà capire come la fatturazione elettronica sia solo l’inizio, il primo traguardo raggiunto di un più ampio e lungimirante progetto a livello europeo che prevede la totale digitalizzazione dei processi aziendali.

Il seminario è a pagamento.

