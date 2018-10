Potrebbe tradursi in uno stralcio totale quello in arrivo con il Decreto Fiscale di lunedì 15 a braccetto con la prossima Manovra, in merito alla pace fiscale delle mini-cartelle sotto i 1.000 euro.

Una stralcia-cartelle automatico che potrebbe riguardare anche i bolli auto e le multe stradali. L’ultima bozza che sta circolando prevede infatti la cancellazione di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dall’anno 2000 al 2010. Riguarda quindi i debiti più vecchi.

Uno stralcio automatico, che verrà attivato direttamente dagli agenti della riscossione, senza che il contribuente debba muovere un dito. Si pensa così di sgombrare gli scaffali dell’Ex Equitalia e ripartire nel 2019.

Sanatoria fiscale: per quali debiti?

Non saranno solo i debiti tributari a essere inclusi in questa bozza di sanatoria, ma anche multe stradali e tributi locali: ad esempio l’Ici, il bollo auto e la tassa rifiuti. Per capire meglio si dovrà comunque attendere lunedì 15 ottobre.

Restano però in sospeso non solo la soglia per la sanatoria, scesa finora a 200.000 euro, ma anche lo strumento per attivarla. Sarebbe infatti stata esclusa la dichiarazione integrativa sui redditi non dichiarati, mentre si fa strada l’ipotesi di un compromesso su un potenziamento del già esistente ravvedimento operoso, non sgradito al M5S.

Pace fiscale: ecco cosa prevede

La bozza in circolazione, in attesa del responso di luneì prevede queste misure di sanatoria o condono:

Definizione agevolata per i carichi pendenti fino al 2017 (rottamazione ter);

per i carichi pendenti fino al 2017 (rottamazione ter); Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (per debiti dal 2000 al 2010);

(per debiti dal 2000 al 2010); Definizione agevolata delle controversie;

