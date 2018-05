Scade oggi alle 16 il termine per presentare la propria candidatura al Concorso 967 posti Inps per consulente Protezione sociale (Scarica il bando). Ricordiamo che per inviare la domanda i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti.

Oltre a quelli generici per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario il possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti discipline:

finanza (LM-16 o 19/S)

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S)

relazioni internazionali (LM-52 o 60/S)

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S)

scienze della politica (LM-62 o 70/S)

scienze delel pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S)

scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S)

scienze economico/aziendali (LM-77 o 84/S)

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S)

scienze statistiche (LM-82)

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S)

statistica demografica e sociale (90/S)

statistica economica finanziaria e attuariale (91/S)

statistica per la ricerca sperimentale (92/S)

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83)

servizio sociale e politiche sociali (LM-87)

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)

sociologia e ricerca sociale (LM-88)

sociologia (89/S)

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S)

studi europei (LM-90 o 99/S)

giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

ovvero diploma di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del Decreto 9 luglio 2009 del M.I.U.R.

Come partecipare al Concorso 967 posti Inps

I candidati devono inviare le proprie domande di partecipazione esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS, SPID o CNS, utilizzando l’applicazione ConcorsINPS.

Prove di selezione del Concorso 967 posti Inps

La selezione e valutazione dei candidati avverrà per titoli e per esami.

I titoli saranno così valutati:

3 punti per la laurea magistrale, con voto finale da 101 a 105;

6 punti se il voto finale è da 106 a 110,

9 punti se è pari a 110 e lode.

Le prove di selezione previste sono:

preselezione (in caso di un alto numero di candidati) con quiz a risposta multipla di logica, cultura generale, inglese e informatica,

due prove scritte,

un colloquio orale.

La prima prova scritta consisterà in un quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:

bilancio e contabilità pubblica,

pianificazione,

programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale,

diritto amministrativo e costituzionale,

diritto del lavoro e legislazione sociale.

La seconda prova scritta verterà su:

scienza delle finanze,

economia del lavoro,

principi di economia,

diritto civile,

elementi di diritto penale.

i candidati ammessi alla prova orale dovranno dimostrare durante il colloquio la preparazione sulle stesse materie delle prove scritte e anche sulla lingua inglese e informatica.

Per la preparazione consigliamo

