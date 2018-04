Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiali 3 nuovi concorsi pubblici indetti dal MEF per l’assunzione di 230 funzionari laureati da inserire nei diversi dipartimenti del Ministero. È prevista la pubblicazione di altri 3 bandi nella Gazzetta ufficiale del prossimo 6 aprile che porterà a 400 il numero dei posti messi a disposizione.

I posti messi a disposizione sono:

80 unità con orientamento statistico ed economico quantitativo(Scarica il Bando);

90 unità con orientamento economico aziendale e contabile (Scarica il bando);

60 unità con orientamento economico-finanziario (Scarica il bando);

50 unità con orientamento giuridico-finanziario (Bando previsto per il 6 aprile);

40 unità con orientamento giuridico-tributario (Bando previsto per il 6 aprile);

80 unità con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (Bando previsto per il 6 aprile).

Requisiti per i Concorsi pubblici del Mef

Potranno partecipare ai concorsi pubblici per 400 funzionari MEF i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

i cittadini dei Paesi dell’Unione europea senza limiti di età;

con godimento dei diritti civili e politici;

conoscenza della Lingua Inglese;

in possesso di Laurea triennale o Magistrale o vecchio diploma di laurea (tipo di laurea cambia a seconda del bando).

Come partecipare ai concorsi pubblici del MEF

I candidati potranno presentare la propria domanda di partecipazione solo per via telematica sul sito del MEF, identificandosi attraverso SPID entro e non oltre il 26 aprile.

Prove di selezione dei Concorsi pubblici del MEF

I bandi dei concorsi pubblici del MEF prevedono la selezione dei candidati attraverso tre prove di selezione, 2 scritte e una orale, con la possibilità di una prova di preselezione nel caso il numero dei candidati fosse superiore a 6 volte il numero dei posti messi a disposizione.

La prova preselettiva consisterà in 90 quesiti a risposta multipla in 80 minuti anche con l’ausilio di mezzi informatici:

20 quiz di logica e di comprensione del testo,

70 quiz per verificare la conoscenza della lingua inglese e delle seguenti materie: economia politica; scienza delle finanze; statistica, calcolo delle probabilità e demografia; econometria; elementi di diritto amministrativo e dell’UE.



Potranno accedere alla prima prova solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 72/90 alla prova preselettiva.

È prevista il prossimo 5 giugno la pubblicazione in Gazzetta del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici del MEF.

