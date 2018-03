C’è tempo fino al 13 aprile alle 14 per presentare la indicare la scelta delle sedi per chi ha presentato la propria domanda di aggiornamento o iscrizione nella Graduatoria III fascia del Personale ATA entro il 30 ottobre scorso. La scelta delle scuole della provincia selezionata potrà essere effettuata, compilando su Istanze on line il modello D3.

Ricordiamo che per accedere su Istanze On line è necessario essere in possesso di user e password acquisiti durante la fase di registrazione al sistema. Per poter compilare il modello D3 la scuola capifila, alla quale è stata inviata la domanda di iscrizione o aggiornamento, deve aver inserito i dati all’interno del sistema (se non è stato fatto è necessario contattare la segreteria)

Una volta compilato il modello D3 la domanda di scelta della sedi potrà essere inviata inserendo il codice personale, un codice alfanumerico acquisito nella fase di registrazione al Portale Istanze on line.

In caso di errore, entro la scadenza è possibile annullare l’inoltro del modello D3 e procedere con un altro, indicando sempre il Codice personale.

Leggi anche Personale ATA, dal 14 marzo la scelta delle sedi con il modello D3

Come recuperare il Codice Personale

In caso di smarrimento è possibile recuperare il codice personale su Istanze on line, ecco come:

cliccare sulla voce di menù “Funzioni di servizio”, poi su “Recupero codice personale”,

inserire nell’apposito campo il proprio codice fiscale e cliccare su “Conferma”,

rispondere alla domanda per il recupero del Codice Personale, impostata durante la fase registrazione e cliccare su “Conferma”.

Sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione una e-mail con il nuovo Codice Personale assegnato.

Ricordiamo che il codice personale può essere anche modificato attraverso la funzione Cambio codice personale.

È possibile richiedere anche la rigenerazione del Codice Personale, ma corrisponde ad una nuova iscrizione al portale Istanze on line.