Scoppia la polemica estiva per un voto approvato in sordina: il ripristino dei vitalizi agli ex senatori, approvato dal Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, durante l’ultima seduta utile prima del rinnovo del consiglio stesso. Vitalizi che erano stati tagliati da una delibera del 2018, che stabiliva l’applicazione del metodo contributivo e lo stop a quello retributivo. Metodo di calcolo che (come avviene per le normali pensioni dei cittadini), ha tagliato di molto gli assegni.



Interessati dalla questione sono gli ex senatori, che hanno svolto almeno una legislatura prima del 2012. Rappresentati politici che ora si vedono ripristinare gli assegni che erano stati tagliati nel 2018. Un passo indietro quindi.



Vediamo in dettaglio cosa è successo e cosa cambierà ora.



>> Il PODCAST -Le baby pensioni in Italia: origini e sviluppo



Taglio dei vitalizi agli ex senatori nel 2018 Facciamo un passo indietro, al momento in cui si esultava per il taglio ai vitalizi per gli ex senatori ante 2012. La delibera numero 6 del 2028, entrata in vigore a gennaio 2019, ha confermato la sforbiciata per gli assegni vitalizi ad una determinata platea di ex membri del Senato della repubblica.



Questa, riguardava i senatori che hanno svolto almeno cinque anni di mandato (quindi una legislatura) prima del 31 dicembre 2011. Fin dal 2012, infatti, i vitalizi erano stati eliminati per i nuovi parlamentari: al loro posto erano state create delle normali pensioni, calcolate con il metodo contributivo: con conseguente importo calcolato sulla base dei contributi maturati e versati, non sulla retribuzione percepita. Questo ha fatto scendere notevolmente l’importo percepito.



La delibera del 2018 (ricordiamo non una legge, ma solo una decisione interna al Senato) metteva fine ai privilegi degli ex senatori con alle spalle almeno una legislatura prima del 2012. Aveva infatti introdotto il metodo contributivo anche per questa platea di politici. Il risultato è stato un assegno super ridotto.

Scarica Allegato Delibera Senato 2018 – stop vitalizi 315 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Questo ovviamente aveva scatenato una valanga di ricorsi da parte dei senatori colpiti dal taglio.

Ripristino vitalizi agli ex senatori: delibera approvata il 5 luglio 2023 Con un colpo di coda estivo, passato in sordina, il Consiglio di garanzia del Senato, nel corso dell’ultima seduta utile prima del suo rinnovo, ha approvato una delibera che spazza via il taglio, ripristinando di fatti i vitalizi retributivi agli ex senatori, che prima del 2012 hanno fatto almeno una legislatura.

La contro-delibera è stata proposta dal presidente Luigi Vitali (un ex senatore di FI), ed è passata con un voto contrario di Fratelli d’Italia e di Lega. Peccato che il voto di Vitali vale doppio (in quanto presidente dell’organo di garanzia), e che l’ex senatore pentastellato Ugo Grassi ha votato ha favore. La componente Pd Valeria Valente si è invece astenuta.

Sta di fatto che, nel mese di ultima erogazione del Reddito di cittadinanza per i cittadini italiani, il reddito vitalizio a questa platea di rappresentanti dello Stato viene ripristinato.