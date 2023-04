TFA sostegno, le novità in gazzetta: come funziona e iniziare a prepararsi

Il Ministero dell’istruzione e del merito (ex MIUR) è pronto ad emanare il nuovo decreto per il TFA sostegno. Il decreto non è altro che il provvedimento ministeriale che il calendario delle selezioni. Il TFA sostegno è finalizzato ad instradare il personale docente all’ottenimento della qualifica professionale. Al termine del corso, infatti, i partecipanti svolgono l’esame di abilitazione all’insegnamento.



È arrivato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto assunzioni PA che dà il via alla riforma di reclutamento e prevede circa 3.000 nuovi posti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Le Università potranno bandire i concorsi per l’accesso all’ottavo ciclo del TFA sostegno e dare il via i corsi per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Vediamo insieme le novità.

Assunzioni straordinarie da I fascia GPS sostegno In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

Call veloce da I fascia GPS sostegno Una della novità introdotte dal decreto riguarda la cosiddetta ‘chiamata veloce‘ o “call veloce” da prima fascia GPS sostegno. Qualora non sia possibile coprire i posti di sostegno tramite le assunzioni da GPS I fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi, troverà applicazione la call veloce anche per i docenti inseriti nelle GPS I fascia. In questo modo, chi è inserito nelle GPS di una certa provincia potrà rendersi disponibile per le immissioni in ruolo su sostegno per altra provincia.

Tfa sostegno: novità sull’accesso diretto Al comma 19 del nuovo decreto PA si legge: ‘Al comma 2 dell’articolo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell’abilitazione all’insegnamento e» sono soppresse. Il decreto prevede che, per accedere direttamente ai corsi di specializzazione sul sostegno, sarà sufficiente il possesso delle tre annualità di servizio su posto di sostegno (negli ultimi 5 anni). In ogni caso, l’accesso diretto potrà avvenire nei limiti della riserva di posti che sarà definita con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’istru­zione.

TFA sostegno 2023: i requisiti Fino al 2024 è prevista una doppia possibilità di ingresso ai corsi di specializzazione sul sostegno. Una parte degli aspiranti dovrà sostenere le prove d’accesso mentre per una parte è previsto l’esonero. Ecco i requisiti di chi dovrà sostenerle: 1. per la scuola dell’infanzia e primaria titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ;

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

diploma magistrale

diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico

diploma sperimentale a indirizzo linguistico 2. per la scuola secondaria di primo e secondo grado abilitazione alla classe di concorso

laurea magistrale o a ciclo unico

diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica Queste ultime figure dovranno aver accumulato 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. E dovranno garantire il possesso di almeno 6 crediti in almeno tre delle seguenti quattro aree disciplinari: pedagogia

pedagogia speciale e didattica dell’inclusione

psicologia

antropologia

metodologie e tecnologie didattiche 3. per i posti di insegnante tecnico pratico – ITP diploma di tipo tecnico o professionale che dà accesso alla classe di concorso (non sono richiesti i 24 CFU).

TFA sostegno 2023: chi può non sostenere le prove Fino al 31 dicembre 2024, possono accedere direttamente ai corsi di specializzazione per il sostegno, cioè senza sostenere le prove, chi possiede: almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni;

su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni; abilitazione all’insegnamento;

all’insegnamento; titolo di studio valido per l’insegnamento. Ciò da prendere in considerazione solo nella specifica in cui abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento e il titolo di studio valido per l’insegnamento. Questo articolo tratta in linea generale cosa si intende per TFA sostegno, chi può accedere alle prove, chi ne è esonerato e i requisiti da possedere, ma tratteremo ancora questo argomento con vari approfondimenti su come fare domanda e analizzando prova per prova.

Per restare aggiornato su tutte le novità e approfondimenti sui vari concorsi 2023, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)