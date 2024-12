Tecnologie fintech: cosa sono e come si stanno evolvendo

Da diversi anni, il settore finanziario ha iniziato una profonda trasformazione in seguito all’avvento delle cosiddette tecnologie fintech. Fintech è un termine che deriva dalla fusione delle parole inglesi finance (finanza) e technology (tecnologia) e con quale ci si riferisce essenzialmente all’applicazione delle innovazioni tecnologiche allo scopo di migliorare i servizi finanziari.



In un’accezione più ampia del termine, si fa riferimento anche all’utilizzo dei vari strumenti digitali all’ambito finanziario.

Nel settore bancario, la fintech ha oggi un ruolo di notevolissima importanza dato che ha introdotto soluzioni più accessibili, rapide e personalizzabili che stanno rivoluzionando le modalità con le quali gestiamo il denaro, gli investimenti e gli accessi ai vari servizi bancari.



Tipici esempi sono rappresentati da scelte che vanno dal decidere di aprire un conto corrente online all’utilizzare app di pagamento per effettuare transazioni contactless con lo smartphone che saranno addebitate sul conto corrente.

Fintech: la tecnologia al servizio dell’innovazione finanziaria Quelli sopra riportati sono due semplici esempi ormai alla portata di sempre più persone; la fintech infatti mette a disposizione degli operatori finanziari e degli utenti dei vari servizi un ventaglio di tecnologie che stanno davvero rivoluzionando il panorama bancario.



Infatti, grazie all’uso di strumenti digitali come app, intelligenza artificiale e blockchain, la fintech ha sicuramente reso l’accesso ai servizi bancari decisamente più ampio, rapido, comodo, sicuro e, per certi versi, anche più sostenibile.



Le soluzioni sviluppate sono relative a vari strumenti finanziari come i già citati conti correnti, i conti deposito, i prestiti, i mutui, gli investimenti sul mercato finanziario e le piattaforme di pagamenti digitali.

Servizi bancari digitali: il ruolo del conto corrente online Uno degli strumenti che possiamo ritenere come emblematici dell’evoluzione fintech è sicuramente il conto corrente online, che ha trasformato il modo in cui gli utenti interagiscono con la banca.



A differenza di quanto accade con un conto corrente di tipo “tradizionale”, un conto online consente di gestire tutte le varie operazioni tramite un’apposita app installata sul proprio smartphone oppure utilizzando una piattaforma web, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in filiale. Oggi sempre più persone scelgono di aprire un conto corrente online, motivati da diversi vantaggi: accessibilità al conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7: è possibile controllare il saldo, altre informazioni ed effettuare transazioni (bonifici, pagamenti, addebiti di bollettini, mod. F24, CBILL, MAV, utenze domestiche e simili) in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ove sia disponibile una connessione Internet;

è possibile controllare il saldo, altre informazioni ed effettuare transazioni (bonifici, pagamenti, addebiti di bollettini, mod. F24, CBILL, MAV, utenze domestiche e simili) in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ove sia disponibile una connessione Internet; convenienza: molti conti online offrono zero commissioni o spese inferiori rispetto a quelle che caratterizzano i conti correnti tradizionali;

molti conti online offrono zero commissioni o spese inferiori rispetto a quelle che caratterizzano i conti correnti tradizionali; integrazione con altri servizi fintech: è per esempio possibile collegare il conto a strumenti di pagamento digitali e usufruire di funzionalità che facilitano la gestione del proprio bilancio personale e/o familiare. In sostanza, un conto corrente online non solo rende la gestione del denaro più semplice e comoda, ma la integra con altre esigenze come per esempio la gestione di risparmi e investimenti.

Cosa aspettarsi dalla fintech in futuro? La fintech è in progressiva evoluzione e offre prospettive sicuramente interessanti per il prossimo futuro.



È per esempio plausibile ritenere che sempre di più si sfrutteranno l’intelligenza artificiale e il machine learning; in questo modo le banche saranno in grado di fornire consulenze sempre più precise e personalizzate basate sull’analisi dei dati finanziari dei propri clienti.



È lecito aspettarsi anche evoluzioni relative alla sicurezza relativamente all’autenticazione e all’autorizzazione dei pagamenti e molto altro ancora, così come ci saranno evoluzioni per quanto concerne i trasferimenti di denaro, che saranno sempre più rapidi e sicuri. È, in sostanza, un processo in continua evoluzione che semplificherà sempre di più l’accesso ai servizi bancari e finanziari.





Foto copertina: istock/ipopba