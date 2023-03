Tariffe telefoniche agevolate per disabili, proroga al 2024: quali sono e come richiederle

La delibera numero 36/23/CONS dell’AGCOM ha recentemente prorogato fino a giugno 2024 il periodo di sperimentazione delle tariffe telefoniche agevolate per disabili, le agevolazioni economiche, pari al 50% del canone, in favore delle persone con gravi limitazioni della capacità di deambulazione per le offerte di telefonia e connettività su rete fissa e mobile.



La decisione dell’Autorità ha altresì esteso l’applicazione delle riduzioni ottenute e fruite nel primo anno di sperimentazione, fino al prossimo 30 giugno 2024.



L’AGCOM ha altresì previsto il riconoscimento delle scontistiche anche in caso di trasferimento dell’utenza, sia di rete fissa che mobile, ad altro operatore. Di conseguenza, per tutto il periodo di sperimentazione, pur al di fuori della finestra temporale per la presentazione delle istanze, l’utente potrà cambiare fornitore del servizio mantenendo comunque l’agevolazione tariffaria.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Tariffe telefoniche agevolate per disabili: la delibera del 23 settembre 2021 L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato, in data 23 settembre 2021, la delibera numero 290/21/CONS con cui è stata data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 57 e 73-bis del Codice in materia di agevolazioni per i consumatori con disabilità.



Le disposizioni del provvedimento si applicano ai seguenti consumatori: Sordi, definiti tali dall’articolo 1, comma 2, Legge numero 381/1970;

Ciechi totali, definiti tali dall’articolo 2, Legge numero 138/2001;

Ciechi parziali ai sensi dell’articolo 3, Legge numero 138/2001;

Invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, intesi come tali i soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all’articolo 30, comma 7, Legge numero 388/2000, certificati nei verbali di handicap. Due sono le agevolazioni previste che, con riferimento a ciechi parziali e invalidi, sono alternative tra loro. Questo significa che è possibile richiedere solo una delle misure contemplate, tra servizi di rete fissa da un lato e servizi di rete mobile dall’altro.



A tal proposito l’operatore “può richiedere al consumatore la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione di impegno al rispetto del limite predetto” (articolo 2, comma 3). Le agevolazioni in parola non sono riconosciute qualora il richiedente già benefici di misure governative che prevedono un analogo sconto sulle offerte di servizi a banda ultra-larga.

Tariffe telefoniche agevolate per disabili: servizi di rete fissa Gli operatori di rete fissa (articolo 4 della delibera numero 290/21/CONS) riconoscono ai consumatori una riduzione del 50% del canone mensile da applicarsi al prezzo base di tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e delle offerte di sola navigazione ad Internet, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente. Ogni richiesta da parte del consumatore di “upgrade del piano tariffario, laddove tecnicamente possibile, deve essere eseguita dall’operatore gratuitamente” (articolo 4, comma 1).



Una sola linea fissa

L’agevolazione in parola spetta per una sola connessione di rete fissa. L’operatore può richiedere a tal proposito il rilascio, unitamente al modulo di adesione all’offerta, di un’apposita dichiarazione di impegno al rispetto del predetto limite.



Come accedere

Gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, per accedere all’agevolazione, sono tenuti a compilare il modulo di adesione predisposto dall’operatore, corredato dal relativo verbale di handicap, entro e non oltre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 1° aprile 2022. L’agevolazione decorre per tutti i richiedenti dal 30 aprile 2022.



Richiesta del convivente

Nel caso in cui la richiesta di agevolazione sia presentata da un convivente del beneficiario è necessario allegare anche la certificazione attestante la comune residenza.

Sempre il convivente è tenuto a comunicare immediatamente all’operatore la data in cui il beneficiario abbia cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data, l’agevolazione non è più riconosciuta e l’operatore ha il diritto di chiedere il pagamento per intero del servizio fruito.

Tariffe telefoniche agevolate per disabili: servizi di rete mobile Gli operatori di rete mobile (articolo 5 delibera numero 290/21/CONS) riconoscono ai consumatori uno sconto del 50% da applicarsi al prezzo base di almeno un’offerta individuata, in base ad una soglia che in fase di prima applicazione è fissata in 50 Gigabyte, in ciascuna delle tre fasce caratterizzate dalle seguenti disponibilità di dati: Minore della soglia stabilita (e comunque superiore a 20 Gigabyte);

Maggiore della soglia;

Illimitata. Tali offerte devono essere selezionate tra quelle sottoscrivibili che risultino anche essere le più commercializzate sui canali di vendita, a cui l’utente può decidere di associare uno qualunque dei terminali disponibili.



Come accedere

Per accedere all’agevolazione valgono le stesse indicazioni fornite per i servizi di rete fissa, anche per quanto riguarda il periodo per inviare le domande (tra il 1° gennaio 2022 e il 1° aprile 2022) e la data di decorrenza della scontistica (30 aprile 2022).



Il limite di una sola numerazione

Come previsto dall’articolo 5, comma 4, i consumatori hanno diritto all’agevolazione “con riferimento ad una sola numerazione di telefonia mobile e l’operatore può inserire, all’interno della richiesta di adesione all’offerta, un’apposita dichiarazione di impegno al rispetto del limite predetto”.

Tariffe telefoniche agevolate per disabili: periodo di sperimentazione Secondo l’articolo 11, comma 4, l’AGCOM si riserva di rivedere, al termine del periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi prorogabili, la disciplina e la misura delle agevolazioni riconosciute in favore degli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Tariffe telefoniche agevolate per disabili: proroga al 2024 Estesa la sperimentazione

Con delibera numero 36/23/CONS del 22 febbraio 2023, adottata dal Consiglio dell’AGCOM, il periodo di sperimentazione delle agevolazioni economiche riconosciute agli invalidi, per le offerte di telefonia e connettività su rete fissa e mobile, è stato prorogato fino al 30 giugno 2024 (articolo 1, comma 1).



Scadenza per le nuove richieste di agevolazione

Le domande per accedere alle due agevolazioni citate (rete fissa e rete mobile) devono essere presentate dagli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, compilando il modulo di adesione predisposto dall’operatore (corredato dal relativo verbale di handicap), entro e non oltre il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023.



L’agevolazione decorre, qualora ne sussistano i presupposti, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’operatore. Gli operatori gestiscono le richieste di adesione tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista.



Prorogate le scontistiche già in vigore

Sempre la delibera del 22 febbraio (articolo 1, comma 2) prevede che le agevolazioni per i consumatori, ottenute e fruite nel primo anno di sperimentazione aprile 2022- aprile 2023, sono estese sino al 30 giugno 2024.



Cambio di utenza

Tenuto conto della proroga al 30 giugno 2024, relativa al periodo di sperimentazione e all’applicazione delle scontistiche già in vigore, i consumatori mantengono il diritto ad usufruire delle agevolazioni “in tutti i casi di trasferimento di utenze ad altro operatore, sia di rete fissa sia di rete mobile” (articolo 1, comma 4). La fruizione delle misure di favore presso un altro operatore è garantita per tutto il periodo di sperimentazione, anche al di fuori della finestra temporale per la presentazione delle istanze.

Tariffe telefoniche agevolate per disabili: tavolo tecnico Al fine di monitorare l’andamento delle adesioni alla sperimentazione e proporre eventuali correttivi delle misure adottate è istituito un tavolo tecnico presieduto da AGCOM e composto da operatori, Associazioni dei consumatori e da quelle rappresentative dei consumatori con disabilità. Gli incontri del tavolo tecnico dovranno avvenire con cadenza periodica durante il periodo sperimentale.

AGCOM, come indicato all’articolo 1, comma 6, si riserva di rivedere, al termine del periodo di sperimentazione, prorogabile, la disciplina e la misura delle agevolazioni riconosciute in favore dei consumatori con invalidità.