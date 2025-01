Le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i Fringe benefit e rimborsi Km delle auto aziendali

Sono in vigore le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i rimborsi chilometrici nell’ambito dei fringe benefit aziendali, con alcune novità.

La Gazzetta ufficiale del 30 dicembre ospita il nuovo calcolo dei costi chilometrici ripartito per tutte le tipologie di autoveicoli, concessi in uso ai dipendenti di aziende.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025 sono anche cambiati i calcoli dei rimborsi, che d’ora in poi verranno effettuati per alimentazione dei veicoli (non più per emissione di co2) e sulla base di nuove percentuali di conteggio.

Ecco le novità e le tabelle ACI 2025.

Cosa sono i Fringe benefit con rimborsi KM I fringe benefit con rimborsi chilometrici sono compensazioni legate all’uso di un veicolo aziendale, concesso in uso promiscuo ai dipendenti, per scopi personali oltre che professionali. Il rimborso chilometrico si calcola basandosi su una stima convenzionale della distanza percorsa per uso privato, utilizzando le tabelle ACI per stabilire il costo per chilometro. Questo valore viene poi applicato per determinare il valore del beneficio fruibile dal dipendente, che ha impatti fiscali sia per l’azienda che per il lavoratore. Leggi anche: Fringe benefit 2025: soglie di detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto dipendenti

Tabelle ACI 2025: novità sul calcolo rimborsi Partiamo dalle nuove regole sul calcolo delle cifre per il rimborsi dei costi per chilometro, effettuati dal dipendente che utilizza un’auto aziendale. A partire dal 1° gennaio 2025, ci saranno importanti cambiamenti nelle regole per il calcolo dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo di auto aziendali per i dipendenti. Queste modifiche sono dettagliate nell’articolo 1, comma 48, della legge, che ha apportato una revisione all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Cambiano i criteri: da Co2 ad alimentazione veicolo

La principale novità introdotta è la modifica del criterio di determinazione del valore del fringe benefit. Si passa da un sistema basato sul livello di emissioni di anidride carbonica a un nuovo metodo che considera la tipologia di alimentazione del veicolo. Questo cambiamento mira a favorire l’uso di veicoli meno inquinanti, come quelli elettrici, e a penalizzare quelli con motori endotermici, indipendentemente dalle loro emissioni specifiche.

Le nuove regole specificano che, per le auto e i veicoli a due ruote di nuova immatricolazione e con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit sarà pari al 50% del costo derivante da un utilizzo convenzionale di 15.000 chilometri annui, secondo i costi chilometrici riportati nelle tabelle ACI. Da questa somma vanno sottratti eventuali importi già pagati dal dipendente.

Nuove percentuali di calcolo

Inoltre, il decreto introduce delle percentuali ridotte per i veicoli ecologici: veicoli completamente elettrici : 10% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

: del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno. veicoli ibridi plug-in : 20% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

: del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno. altri veicoli: 50% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno. Le tabelle ACI del 2025 sono aggiornate per riflettere queste nuove percentuali, facilitando il calcolo del fringe benefit per ogni tipo di veicolo.

Le disposizioni si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione, assegnati con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.



Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, il termine "di nuova immatricolazione" si riferisce a veicoli immatricolati a partire da tale data e il momento della firma dell'atto di assegnazione tra datore di lavoro e dipendente è decisivo per determinare l'applicabilità delle nuove regole.