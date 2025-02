Assicurazione su furgone e autocarro obbligatoria: come funziona e costi

Come per tutti i veicoli circolanti, anche nel caso di furgoni e autocarri, i proprietari sono obbligati alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile, la cosiddetta RC auto.



Si tratta di un contratto assicurativo che, a fronte del pagamento di un premio annuo, copre economicamente l’assicurato dai danni causati a terzi con il proprio automezzo.



La copertura non è illimitata; la compagnia infatti risarcisce il danno entro i limiti previsti dai massimali indicati sul contratto; quelli minimi di legge sono 1.300.000 euro per i danni alle cose e 6.450.000 euro per i danni alle persone.



Non esistono eccezioni relative all’obbligatorietà: tutti i veicoli, a meno che non siano classificati come “relitti”, devono essere assicurati per poter circolare; se privi di copertura, non possono essere parcheggiati né su una strada a uso pubblico né in un’area privata aperta al pubblico.



Qualora si possieda un furgone o un autocarro per un’attività commerciale o artigianale, si dovrà stipulare una polizza RC furgone; inoltre, dati gli usi professionali, è sicuramente consigliabile prendere in considerazione la possibilità di aggiungere a tale contratto di base, anche alcune coperture accessorie.

Come funziona una polizza RC furgone? La copertura assicurativa di un veicolo, che sia un’automobile, un furgone o un autocarro, ha la durata di un anno. Non è previsto il tacito rinnovo; la compagnia quindi non potrà rinnovare il contratto senza che vi sia l’esplicita richiesta dell’assicurato. Una volta superata la scadenza, si entra nel “periodo di tolleranza”; la copertura cioè è attiva ancora per 15 giorni, dopodiché si è scoperti.



La stipula del contratto può essere fatta in modo tradizionale, ovvero recandosi presso la sede di una compagnia assicurativa oppure online, una modalità sempre più comune, comoda e conveniente (i prezzi delle polizze online sono inferiori perché esse comportano minori costi gestionali per le compagnie).



La procedura online è molto semplice: ci si collega al sito web della compagnia, si inseriscono i dati di conducente e veicolo e si ottiene un preventivo; se lo si ritiene adeguato, si può confermarlo pagando il premio annuo. Effettuato il pagamento, la copertura assicurativa è attiva.

RC furgone: le eventuali garanzie accessorie I furgoni e gli autocarri sono tipici mezzi utilizzati per attività commerciali e artigianali; sono infatti veicoli utilizzati per trasportare merci e attrezzature da imbianchini, muratori, idraulici, tecnici riparatori, installatori ecc.



Ciò considerato vale la pena di considerare, oltre alla normale copertura standard, anche altre garanzie che tutelino più ampiamente la propria attività, i propri beni e le proprie attrezzature da tutta una serie di eventi non compresi nel contratto base.



Proteggere la propria attività vuol dire per esempio aggiungere garanzie quali “furto e incendio”, “eventi atmosferici” e “cristalli”, “sinistro con veicoli non assicurati”, “danni alle merci trasportate”.



Sempre utili sono anche il “soccorso stradale h 24”, la “rinuncia alla rivalsa per la guida in stato di ebbrezza” e la “tutela legale circolazione stradale”.