Ancora novità per lavoratori fragili e genitori di figli under 14 in tema di lavoro agile: arriverà la proroga dello smart working fino a marzo 2024.



Il rinnovo del lavoro agile sarà solo per il settore privato, quindi la Pa resta fuori dai giochi e solo per altri 3 mesi.



Con l’ok della commissione a due emendamenti al Decreto Anticipi, presentati da Pd e M5s, la modalità di lavoro agile, che sarebbe terminato il 31 dicembre, viene estesa fino al 31 marzo 2024. Inizialmente esclusi da questa proroga, ora anche i dipendenti fragili potranno usufruirne. Merito di un nuovo emendamento approvato in extremis. Nulla da far invece per i super fragili nel privato, per i quali il diritto a lavorare da remoto scadrà a fine anno.

Smart working 2024 per genitori di figli under 14 Grazie agli emendamenti approvati al Dl Anticipi, i lavoratori privati con almeno un figlio di età inferiore a 14 anni, possono continuare a lavorare in modalità agile per altri 3 mesi: fino al 31 marzo 2024. Questo a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore.



Resta fermo l’altro paletto: il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working potrà essere esercitato a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. In pratica l’attività lavorativa deve poter essere svolta da remoto, senza che questo si ripercuota sulla stessa.

Smart working 2024: lavoratori fragili Anche per i lavoratori fragili il diritto allo smart working fino al 31 dicembre 2023 proseguirà invece fino al 31 marzo del 2024.



Anche per loro verrà rinnovata per altri 3 mesi la scadenza del diritto al lavoro agile. Si tratta di quei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 per l’età o l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, da comorbilità, a condizione che la condizione venga certificata dal medico.





Smart working 2024: stop anche ai super fragili La fine dello smart working al 31 dicembre interesserà però dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili: affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal Decreto del 4 febbraio 2022.

Leggi qui l’elenco completo delle patologie croniche dei lavoratori fragili



Viene previsto in questi casi che il datore di lavoro adibisca il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali se più favorevoli.

